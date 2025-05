El 'seny' es vasco

«El 'seny' catalán se ha exiliado en el País Vasco», decía hace unos meses el exministro laborista israelí y antiguo embajador de ese país ... en España, Shlomo Ben Amí. Una reflexión del reputado diplomático que confirmaba que fuera empiezan a ver lo mismo que observamos aquí. Y es que el mayor peligro para Pedro Sánchez, pese a que vuelve a sufrir estos días la enésima ofensiva desde la derecha española, sigue siendo, por un lado, la Junts que dirige Carles Puigdemont desde Waterloo y, por otro, un Podemos que vive mirándose al ombligo.

Lejos quedan aquellos tiempos en que los socialistas, y luego también los populares, se arreglaban con Jordi Pujol, o cuando ERC era el aliado del PSC de Pasqual Maragall. Menos mal para Sánchez que tanto el PNV como EH Bildu mantienen su apoyo al presidente del Gobierno aunque, más que por convicción, lo hagan principalmente para frenar en España el avance de la extrema derecha de Vox. Un peligro al que el PP no termina de cerrar la puerta, sin querer ver, además, que ese es el pegamento que une a la mayoría parlamentaria que sostiene a Sánchez, y que le impide articular una entente de centroderecha en la que podría embarcar al PNV.

No obstante, la grieta de ese muro siguen siendo Podemos y Puigdemont, en este caso para desesperación de sus otrora aliados abertzales. Ambos están instalados en el 'cuánto peor, mejor'. Los dos apuntan a dejar sin Presupuestos al Gobierno PSOE-Sumar, aunque Sánchez y sus socios dan por descontada esta posibilidad y están dispuestos a continuar.

Tampoco sus 'whatsapps' privados a José Luis Ábalos arredran a Sánchez, al que le salva que estén datados antes de que estallase el 'caso Koldo' que salpica a su antiguo número tres. Si no, no serían solo «casquería». En este sentido, las peticiones de dimisión de Feijóo no harán mella en el presidente mientras el líder popular no exija lo mismo a la madrileña DíazAyuso por el escándalo de corrupción de su pareja o al valenciano Carlos Mazón por su 'apagón' durante la Dana.