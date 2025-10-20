Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Escaño

Recuperar el centro

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:02

Comenta

A mediados de los 90, tras una larga etapa de gobiernos socialistas en España, José María Aznar dio con la 'fórmula de la Coca Cola' ... con aquello de «ganar el centro». Lograr aparecer ante el electorado como un partido moderado era la clave para ensanchar el electorado y vencer elecciones. En el último Alderdi Eguna, el nuevo presidente del PNV, Aitor Esteban, intervino en un atril en el centro, rodeado de militantes, como queriendo reflejar lo que muchos aprecian como un intento de los peneuvistas de hacerse fuerte en ese espacio político ahora que se pone en duda su fortaleza en las urnas.

