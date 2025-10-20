Recuperar el centro

A mediados de los 90, tras una larga etapa de gobiernos socialistas en España, José María Aznar dio con la 'fórmula de la Coca Cola' ... con aquello de «ganar el centro». Lograr aparecer ante el electorado como un partido moderado era la clave para ensanchar el electorado y vencer elecciones. En el último Alderdi Eguna, el nuevo presidente del PNV, Aitor Esteban, intervino en un atril en el centro, rodeado de militantes, como queriendo reflejar lo que muchos aprecian como un intento de los peneuvistas de hacerse fuerte en ese espacio político ahora que se pone en duda su fortaleza en las urnas.

Y lo cierto es que, desgraciadamente, en la política de hoy no parece existir el centro. Probablemente es un triunfo de los estrategas de la extrema derecha de Vox y el autoritarismo que intentan, cada vez con más éxito, instalar la polarización en las sociedades de todo el mundo. La inmigración es uno de los fantasmas que agitan, quizás por la incapacidad de la socialdemocracia de articular una adecuada política migratoria que tenga como objetivo la correcta integración de los inmigrantes, que son imprescindibles para el bienestar por su aportación al mercado laboral.

A la espera de resolver esta y otras cuestiones, Pedro Sánchez se mueve con comodidad en esta polarización, fagocitando a la izquierda de Sumar y de Podemos, esta última cada vez más atrincherada en su burbuja, debilitando a la izquierda con sus luchas cainitas. Y luego está el PP de Feijóo, que no logra despegarse de Vox y al que la gente se le escapa por la derecha hacia la formación ultra, mientras no logra aplicar la máxima aznarista de los noventa de pescar en los caladeros del centro. El yugo de Díaz Ayuso y de 'MAR', su jefe de gabinete del pelo blanco, aprietan también mucho.