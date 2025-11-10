Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El escaño

El nacionalismo vasco y Puigdemont

Los constantes reproches entre PNV y Bildu contrastan con su respeto ante la deriva de Junts que da alas a PP y Vox

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:23

Se dice, y hay que reconocer que con razón, que la política vasca es un oasis comparado con las descalificaciones y el 'fango' en que ... está sumergida la actividad en el Congreso en Madrid. Y eso que en Euskadi, últimamente, cualquier tema es motivo de discrepancia, desde el papel de la Ertzaintza o la universidad, hasta el Puerto de Pasaia, los centros de refugiados, o el euskera en las OPEs, por poner ejemplos variados. No se salva ni la elección del Ararteko, algo que a priori no debería ser demasiado polémico. Están los partidos vascos como para acordar nada menos que un nuevo Estatus. Las discrepancias son también transversales, sobre todo desde que los socios PNV y PSE-EE se empeñan en resaltar más lo que les desune que lo que les une, pero también con una buena dosis de reproches entre los peneuvistas y EH Bildu.

diariovasco El nacionalismo vasco y Puigdemont