El PP entra ya en ebullición orgánica después de que Feijóo adelantase ayer el congreso previsto para el próximo año. En los mentideros populares se ... especulaba desde hace días en esta posibilidad que tiene varias lecturas. La primera, coincidente con la esgrimida por el propio convocante, que esta cita congresual extraordinaria se interpreta como preludio de un posible adelanto electoral de Sánchez. Feijóo parece que huele elecciones antes de lo previsto, sobre todo tras la reciente publicación de los 'whatsapps' desvelados de Sánchez a Ábalos, que tanto han molestado al presidente.

También esta convocatoria popular tiene otro análisis en clave interna, y no menos sustancial, ya que todo parece indicar que Feijóo provoca este congreso para dar una vuelta al calcetín al partido. Y no es para menos porque la oposición que ha desplegado el PP hasta la fecha no ha conseguido que Sánchez haya besado la lona. Y Feijóo se ha dado cuenta de que el PP necesita otro once titular, mover el banquillo y ofrecer una solvente imagen de alternativa política. Es decir, que los que sitúen en primera línea del partido ofrezcan una imagen creíble de que en algún momento, si llega, podrán alcanzar la Moncloa.

También Feijóo deberá despejar varias dudas orgánicas como cuál va ser el papel que otorgue en el futuro a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña que en muchas ocasiones se suele anticipar a las decisiones del jefe –como sucedió ayer– y no deja de ejercer su propio liderazgo e influencia en el partido. También Feijóo deberá definir qué tipo de política quiere desplegar, y con qué dirigentes, y si quiere buscar la centralidad en la política española para ganar a Sánchez o si, por el contrario, se escora más a la derecha para poder contar con el apoyo de Vox, después de que en las últimas elecciones se quedaran con un palmo de narices porque los números no daban.