Sin tregua ante el fuego

Javier Roldán Moré

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 06:45

No hay tregua ni cuando medio país arde entre llamas desde hace días por los voraces incendios que están arrasando diferentes parajes naturales en medio ... de una intensa ola de calor. Al trágico balance de dos muertos y cuatro heridos críticos de ayer se suman las masivas evacuaciones que se están registrando en las diferentes zonas devastadas por las llamas. La lógica preocupación ciudadana por el asedio del fuego no debería tener en estos momentos como reacción política el estéril cruce de acusaciones que se está produciendo en las últimas horas entre el Gobierno y el PP, incluidas las comunidades gobernadas por los de Feijóo. No parece que los actores políticos hayan aprendido la lección de la desastrosa gestión de la dana valenciana, aunque sí comprobaron en sus propias carnes que los ciudadanos exigen enfurecidos soluciones inmediatas y tangibles a sus problemas, y más sobre todo cuando está en juego la integridad física de las personas.

