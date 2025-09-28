Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El foco

¿Habrá súper domingo?

Javier Roldán Moré

Javier Roldán Moré

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:05

Los partidos ya empiezan a engrasar la maquinaria de las elecciones municipales y forales de mayo de 2027 con la incertidumbre de saber cuándo el ... presidente Sánchez fijará la fecha de las generales. Porque la hiperbólica polarización de la política española puede salpicar y condicionar el resultado de las municipales. Moncloa se la juega a la hora de fijar las generales porque sabe que esa decisión será clave en la repercusión que tenga en los comicios locales. Incluso cabe la posibilidad de que el pulso entre Sánchez y Feijóo, o entre el eje de la izquierda y la derecha, se pudiera dirimir en el mismo domingo de las municipales en una especie de plebiscito con cuatro urnas en las mesas electorales de Euskadi. Sánchez podría jugarse todo a una misma carta en un nuevo capítulo de su manual de resistencia estratégica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  5. 5

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  6. 6 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  7. 7

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  8. 8

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Habrá súper domingo?