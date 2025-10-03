Un relevo estratégico

El relevo de Eneko Goia al frente de la Alcaldía de San Sebastián es el primer movimiento estratégico de calado que ejecuta el PNV de ... Aitor Esteban desde que está en Sabin Etxea. Una decisión audaz y arriesgada que los jeltzales despliegan en el tablero político vasco para demostrar que la anunciada renovación interna en la pasada asamblea del Atano se demuestra andando.

El PNV y el propio Goia, quien en el proceso interno para elegir al sucesor de Egibar demostró su fuerza orgánica, lanzan a un joven valor de la cantera jeltzale como es Insausti y lo sitúan al frente de la Alcaldía donostiarra, una posición siempre favorable para quien se medirá en las elecciones a sus rivales. Los jeltzales han aprendido la lección de descabalgar a última hora a Urtaran de la candidatura de Vitoria –con resultado calamitoso– y optan ahora por difuminar el desgaste de la gestión municipal de los últimos diez años y dejar a Insausti que inaugure los proyectos pendientes –véase el nuevo Topo– para ir rodado a la reñida carrera electoral de 2027. Ahora habrá que ver cómo Insausti pilota la ciudad, su estilo, su poder de liderazgo y si conecta con el donostiarra para resolver las asignaturas pendientes que tiene la ciudad, como es la vivienda y la seguridad ciudadana.

El movimiento del PNV va a provocar un efecto sísmico en el tablero donostiarra. El escenario no es el mismo con Goia que con Insausti, ya que en cierta manera condicionará la elección de los carteles electorales que hagan el resto de los partidos. El PSE, su actual socio, aspira a superar en estas nuevas circunstancias a su compañero de gobierno y podría buscar un candidato de campanillas para recuperar la alcaldía que durante 20 años ostentó Elorza. EH Bildu, otro favorito en esta carrera ya lanzada, estaría a priori a falta de aliados para lograr los 14 concejales que dan la mayoría absoluta. Aún habrá más sorpresas. Eso seguro.