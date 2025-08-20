Incógnitas por despejar

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:05

Mientras los incendios incontrolados en diferentes territorios españoles han vuelto a generar un lamentable choque dialéctico entre Gobierno y PP –la reacción de los gobernantes ... pudo ser más rápida–, la política vasca se despereza y prepara para el inicio de un curso político con objetivos ambiciosos por parte del gabinete Pradales, pero con la habitual incertidumbre de lo que pueda pasar en Madrid. El zarpazo que recibió el Gobierno Sánchez antes del verano tras el encarcelamiento del que fue el número tres del PSOE, el navarro Santos Cerdán, ha dejado heridas que aún supuran en los pasillos monclovitas. ¿Habrá más informes de la UCO que engorden la instrucción de la 'trama Koldo-Ábalos-Cerdán'? ¿Los socios de Sánchez mantendrán ese gélido respaldo que trasladaron al presidente antes del verano? Son muchas las incógnitas que planean sobre el espacio del presidente, que tendrá que hacer realidad los compromisos firmados con sus socios si pretende llegar hasta el final de la legislatura, en 2027.

