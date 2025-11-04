Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imposible hacerlo peor

Javier Roldán Moré

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:04

Ha tenido que pasar un año para que el hasta ayer presidente de la Comunidad de Valencia, Carlos Mazón, dimitiera. Lo ha hecho tarde y ... mal en una comparecencia estrambótica en la que estuvo más tiempo escupiendo culpas al Gobierno Sánchez que a reconocer que no estuvo donde tenía que estar. Mazón debió marcharse tras conocerse que aquel día que la dana ahogaba a 229 vidas estaba con una periodista en una comida interminable en lugar de dirigir el operativo de emergencias. Atornillarse al sillón durante un año ha sido todo un escarnio, al que ha contribuido de alguna manera el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tuvo que haber tomado mucho antes una decisión traumática sobre Mazón.

