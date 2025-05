El desaparecido sociólogo e histórico asesor del PP Pedro Arriola inventó una estrategia bien curiosa para cuando el entonces presidente Mariano Rajoy se metía en ... un berenjenal político, y a decir verdad que el dirigente gallego se vio envuelto en más de una tormenta política. Arriola, que también asesoró a Aznar, solía recetar a sus clientes en momentos de zozobra una bajada de pulsaciones o una especie de hacerse el muerto político. El politólogo sevillano llegó a definir esta estrategia escapista como una teórica interpretación de los tiempos. Y en cierta manera, y salvando las distancias, el lehendakari Pradales parece que quiere sortear las controversias con el menor ruido posible y ganar tiempo para que con el paso de los días la polémica migratoria amaine y no erosione la cohesión de su gobierno. En el caso de su apuesta por la vía Ezkio en una entrevista que concedió a este periódico también aguantó en silencio el tirón de orejas del líder del PSE, Eneko Andueza, a la sazón socio del gobierno de coalición que lidera. En los choques de trenes Pradales prefiere mantener una postura prudente y es su partido, el PNV, quien se encarga de replicar al PSE para preservar la figura del lehendakari en el Gobierno Vasco.

Sin embargo, sorprende que después de cinco días el lehendakari no haya explicado, matizado o detallado en persona lo que en realidad quería decir con sus famosas preguntas sobre qué tipo de migración necesita Euskadi y qué tipo de migración se está recibiendo. En un tema tan sensible como el migratorio, en el que Pradales y Sánchez están en sintonía desde el minuto uno, no hubiera estado de sobra que el propio lehendakari aclarase sus palabras y actuase de cortafuegos frente los socialistas y ante la opinión pública en general. Hacerse el muerto en política puede ser efectivo en algunas ocasiones, pero no en todas.