Unas gafas talismán

Javier Roldán Moré

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:02

Pedro Sánchez salió vivo y coleando de la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Volvió a exhibir una nueva versión de su ... resistencia política, llevada en su día a las librerías. El presidente se llevó el gato al agua porque apenas encajó golpes que le colocaran entre las cuerdas. El PP, que llevaba preparando desde hace año y medio esta 'finalísima', se equivocó de estrategia porque, entre otros aspectos, apenas dejó al presidente que respondiera la interminable batería de preguntas que le lanzó su portavoz, Alejo Miranda de Larra. El senador popular, responsable político de las obras del polémico hospital Zendal, estaba más pendiente de escenificar un bronco interrogatorio guionizado y previsible con el presidente que de esperar el fallo en sus respuestas porque apenas le dejaba hilar una frase.

