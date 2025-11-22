Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Foco

Crispación excesiva

Javier Roldán Moré

Javier Roldán Moré

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La condena al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha encendido aún más el polvorín polarizado en el que se encuentra la política española, ... que hasta el mismísimo Rey ha tenido que apelar al espíritu de la concordia de la Transición para afear el frentismo y la crispación reinante. Pedro Sánchez ha recibido todo un revés político –quizá el más agrio de su carrera presidencial– tras sentenciar el Tribunal Supremo contra el fiscal general que nombró en su día y al que avaló su inocencia en la famosa filtración hasta el último minuto. A pesar de que el procesamiento del máximo jefe del Ministerio Público entrañaba un innegable riesgo –no había una prueba concluyente que delatara al 'filtrador'– Sánchez quiso llegar hasta el final. Pudo haber cesado a García Ortiz en el mismo momento en que fue procesado para ir al banquillo, pero el presidente prefirió que se celebrara un juicio que de antemano tenía una resolución incierta, al margen de que en su tribunal estuvieran en la alineación más magistrados conservadores que progresistas. Había un riesgo máximo que se pudo haber evitado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
  8. 8 La Villa Europea de la Navidad que cautiva a sus visitantes con su encanto y entrañables fiestas, ideal para visitar este invierno
  9. 9

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional
  10. 10 Temporal en Gipuzkoa: ¿Hasta cuándo va a durar el frío?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Crispación excesiva