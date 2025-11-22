Crispación excesiva

Comenta Compartir

La condena al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha encendido aún más el polvorín polarizado en el que se encuentra la política española, ... que hasta el mismísimo Rey ha tenido que apelar al espíritu de la concordia de la Transición para afear el frentismo y la crispación reinante. Pedro Sánchez ha recibido todo un revés político –quizá el más agrio de su carrera presidencial– tras sentenciar el Tribunal Supremo contra el fiscal general que nombró en su día y al que avaló su inocencia en la famosa filtración hasta el último minuto. A pesar de que el procesamiento del máximo jefe del Ministerio Público entrañaba un innegable riesgo –no había una prueba concluyente que delatara al 'filtrador'– Sánchez quiso llegar hasta el final. Pudo haber cesado a García Ortiz en el mismo momento en que fue procesado para ir al banquillo, pero el presidente prefirió que se celebrara un juicio que de antemano tenía una resolución incierta, al margen de que en su tribunal estuvieran en la alineación más magistrados conservadores que progresistas. Había un riesgo máximo que se pudo haber evitado.

En la otra parte, Isabel Díaz Ayuso, que sigue proyectándose más líder que el propio Núñez Feijóo, estuvo ayer totalmente desacertada en la verbalización del triunfo jurídico de su pareja, que no hay que olvidar que está a punto de ser enjuiciado por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. Que la presidenta madrileña hable de «dictadura» para definir la actuación del presidente y del fiscal general es un exceso verbal impropio de una dirigente política, que debería desarmar el lenguaje y huir de terminologías guerracivilistas. ¿Cómo calificará Ayuso a la democracia y a la justicia española si su novio es condenado por los delitos por los que está encausado? Lo que resulta innegable es que la imparcialidad de la justicia sale seriamente tocada de este caso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión