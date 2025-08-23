¿Habrá crisis de Gobierno?

Ya se mueve el curso político con las brasas aún humeantes de unos incendios masivos que han puesto en solfa la eficacia de la gestión ... de las respectivas administraciones responsables en la extinción de unos fuegos que han causado tragedia, devastación y angustia en miles de ciudadanos. Mientras el presidente Sánchez lleva una semana desplazándose de un lado para otro a los focos aún activos para corregir la ralentizada respuesta inicial –incluidos los gobiernos autonómicos–, Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras preparan este lunes un inédito encuentro estival en Donostia para reforzar la unidad de acción de las izquierdas. Los líderes de EH Bildu y ERC auscultarán el latido del Gobierno PSOE-Sumar y analizarán hasta dónde puede llegar la legislatura de Sánchez, azotada en los últimos meses por los escándalos de la trama Cerdán-Ábalos-Koldo.

La coalición abertzale y los republicanos catalanes, que se adelantan al pistoletazo de salida que el PNV escenificará en Zarautz el próximo viernes, lanzarán juntos el primer mensaje proveniente del bloque de investidura frente al cúmulo de incógnitas e incertidumbre que rodea el arranque de este curso en Madrid. Aunque en el pasado debate sobre el caso Cerdán ambas formaciones apretaron las tuercas al presidente, en ningún momento amagaron con dar carpetazo a la legislatura ni subieron el diapasón hasta límites exacerbados. Otegi y Junqueras, que a buen seguro prefieren que Sánchez siga hasta el final para que cumpla con los compromisos adquiridos, buscan armar una estrategia que pueda garantizar que la legislatura llegue a un puerto razonable, sin que para ello sus propios intereses puedan quedar chamuscados.

Todo dependerá de las nuevas conclusiones que emitan los informes de la UCO sobre la instrucción de los casos de corrupción que salpican al PSOE, con el exnúmero 3 del partido aún entre rejas. Si no hay más sorpresas, el bloque que apoya a Sánchez podría aguantar el tipo, pero bien es cierto que exigirá más garantías para acompañar en este camino al líder socialista, que tendrá mas espinas que rosas.

Un nuevo presupuesto podría ser el mejor bálsamo para el propio Sánchez y sus socios

Para este envite Sánchez tendría que mostrarse más garantista para apuntalar sus apoyos internos dentro del Congreso. Para ese objetivo tendrá que cumplir sus compromisos –deuda catalana y transferencias pendientes incluidas– si aspira a gobernar sin agonizar. Un nuevo presupuesto podría ser el mejor bálsamo para el propio Sánchez y sus socios, así como un movimiento en el banquillo monclovita para ofrecer una nueva imagen al gobierno, que en los últimos meses ha mostrado síntomas de agotamiento.