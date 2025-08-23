Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El foco

¿Habrá crisis de Gobierno?

Otegi y Junqueras lanzan el curso político en Donostia para auscultar la salud política de Sánchez y de la legislatura

Javier Roldán Moré

Javier Roldán Moré

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:03

Ya se mueve el curso político con las brasas aún humeantes de unos incendios masivos que han puesto en solfa la eficacia de la gestión ... de las respectivas administraciones responsables en la extinción de unos fuegos que han causado tragedia, devastación y angustia en miles de ciudadanos. Mientras el presidente Sánchez lleva una semana desplazándose de un lado para otro a los focos aún activos para corregir la ralentizada respuesta inicial –incluidos los gobiernos autonómicos–, Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras preparan este lunes un inédito encuentro estival en Donostia para reforzar la unidad de acción de las izquierdas. Los líderes de EH Bildu y ERC auscultarán el latido del Gobierno PSOE-Sumar y analizarán hasta dónde puede llegar la legislatura de Sánchez, azotada en los últimos meses por los escándalos de la trama Cerdán-Ábalos-Koldo.

