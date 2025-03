La calculadora del lehendakari

Aunque Pradales se encuentra a casi 4.000 kilómetros de Euskadi en su primera gira oficial a Estados Unidos, con un Trump cada vez más ... disruptivo en su geopolítica, el lehendakari no pierde ojo al pulso de la política doméstica. Y uno de los frentes que se han abierto en las últimas semanas es la posible repercusión que pudiera tener en las arcas vascas la posible condonación de la deuda autonómica que Sánchez sacó de su chistera –83.000 millones–, después de que el presidente pactase con ERC el borrado de 17.104 millones, que supone el 22% de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Las cifras mareantes que se han aireado han obligado al lehendakari a consultar una y otra vez su calculadora desde que esos números salieran a la luz. El objetivo es que Euskadi no se vea salpicada en esa anunciada amnistía de la deuda a las comunidades de régimen común que han gastado en exceso cuando otras, como el caso de Euskadi, basan su operatividad en la responsabilidad financiera que marca las reglas del Concierto económico, con un poder recaudatorio foral que obliga a ser controlado en el gasto final. Por este motivo, el Gobierno Vasco ha pedido todo lujo de detalles a la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, para que la propia vicepresidenta se comprometa a que esa prevista condonación –habrá que ver si al final se materializa– no perjudique de ninguna de las maneras en la próxima revisión del Cupo en 2027 y que el ya conocido 6,24% que Euskadi tiene que abonar al Estado no se modifique al alza por la asunción de esa multimillonaria deuda autonómica.

Desde Nueva York, Pradales ha vuelto a demostrar que uno de sus focos está centrado en vigilar que ninguna decisión colateral de Moncloa –a raíz de su debilidad parlamentaria– pueda poner en riesgo la tesorería de Euskadi. De esta manera, el lehendakari dio por buena la respuesta de Montero en la sesión de control de ayer, y también da la sensación que Pradales ha trabajo este asunto en la cocina monclovita. Porque tampoco es casual que la semana pasada reclamara una mayor flexibilidad al límite de la deuda vasca.