IU presiona a Sumar para que acelere la aprobación del embargo de armas a Israel Pide que los miembros de la coalición planten a los socialistas en el Consejo de Ministros hasta que no se apruebe el decreto

Martes, 16 de septiembre 2025

Izquierda Unida mete presión a Sumar para que fuerza al PSOE a aprobar de inmediato el embargo de armas a Israel que el propio Pedro ... Sánchez anunció hace ocho días. Antonio Maíllo, coordinador general de IU, instó este martes a los representantes de la coalición en el Gobierno a que planten a los socialistas en Consejo de Ministros hasta que no se apruebe el decreto. Sin este paso, señaló Maíllo, «no puede existir normalidad dentro del Ejecutivo». En cualquier caso, el líder de IU descartó que ese posible plante sea una antesala de una ruptura en la coalición de Gobierno y limitó la acción a una forma de protesta.

Pese a mantener divergencias durante los dos últimos años sobre la forma de actuar frente a Israel, PSOE y Sumar han ido de la mano en las principales decisiones sobre la invasión de Gaza y los de Yolanda Díaz han evitado críticas del calibre de las vertidas por Podemos. Ello a pesar de que la vicepresidenta segunda y los ministros afines mostraron desde un primer momento y sin ambages su pleno apoyo a la causa palestina, lo que sumado a otros muchos encontronazos ha llevado a Israel a prohibir a Díaz y Sira Rego la entrada en su territorio.

