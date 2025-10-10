Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El periodista irunés Unai Burguete.

El irunés Unai Burguete, nominado a los mundiales de comunicación política

Aspira al galardón por un trabajo junto al también consultor vasco Iker Mojón, en la categoría de Mejor uso de humor y redes sociales en campañas electorales

DV

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:08

Unai Burguete, periodista irundarra y consultor, ha sido nominado a los premios mundiales de Comunicación Política en la categoría de Mejor uso de humor y ... redes sociales en campañas electorales. Aspira al galardón por un trabajo junto al también consultor vasco Iker Mojón. Los denominados premios Napolitans, que distinguirán a otros comunicadores vascos como la también irunesa Lourdes Maldonado y Aner Ansorena, serán entregados entre el 6 y 8 de noviembre en Estados Unidos.

