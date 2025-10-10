El irunés Unai Burguete, nominado a los mundiales de comunicación política

Unai Burguete, periodista irundarra y consultor, ha sido nominado a los premios mundiales de Comunicación Política en la categoría de Mejor uso de humor y ... redes sociales en campañas electorales. Aspira al galardón por un trabajo junto al también consultor vasco Iker Mojón. Los denominados premios Napolitans, que distinguirán a otros comunicadores vascos como la también irunesa Lourdes Maldonado y Aner Ansorena, serán entregados entre el 6 y 8 de noviembre en Estados Unidos.

Burguete y Mojón han sido reconocidos por sus «innovadoras» campañas digitales centradas en TikTok, que apuestan por la sátira «como herramientas para conectar con el electorado joven». Los nominados explican que transforman el discurso político tradicional, denso y abstracto, «en mensajes directos, utilizando humor».

Los Napolitan Victory Awards, organizados por The Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS), se han consolidado como los 'Óscar de la Política', reconociendo la excelencia, la creatividad y la innovación en la comunicación y estrategia política a nivel global. A lo largo de los años, los Napolitans han distinguido campañas emblemáticas como las de Barack Obama, Joe Biden, Nayib Bukele, Alberto Fernández, Luis Abinader, Andrés Manuel López Obrador y Pedro Sánchez. También han rendido homenaje a líderes y figuras influyentes como Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica; Martha Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia; y José Mujica, expresidente de Uruguay.

La gala de entrega de los Napolitan Victory Awards 2025 se celebrará en Arlington, Virginia, área metropolitana de Washington, DC, donde se reconocerán a los ganadores en todas las categorías.