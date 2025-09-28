Iriarte emplaza a PNV y PSE a decidir entre EH Bildu o el PP: «Les da igual»

En vísperas del debate de política general en las Juntas Generales de Gipuzkoa, que se celebra este próximo martes, la portavoz de EH Bildu en ... el territorio, Maddalen Iriarte, ha mostrado su preocupación porque a «PNV y PSE les dé igual tender la mano a EH Bildu o al PP». Lo ha dicho, además, a las puertas de que la diputada general, Eider Mendoza, vuelva a tantear el terreno parlamentario para saber qué grupo está dispuesto a facilitarle el camino para poder sumar mayoría absoluta y sacar adelante los Presupuestos guipuzcoanos.

Iriarte ha realizado estas declaraciones este domingo durante un acto en San Sebastián en las que ha trasladado que «es el momento de que las políticas públicas tomen el rumbo necesario para responder a las necesidades de la ciudadanía y proteger sus derechos».

La portavoz de la coalición soberanista considera que «vivimos momentos complejos y preocupantes» y que Euskadi «no es una excepción» en ese panorama global. «Este es el momento para que las políticas públicas tomen el rumbo necesario para responder a las necesidades de la ciudadanía y proteger sus derechos», ha insistido.

Según ha manifestado Iriarte, a EH le «preocupa que en estos momentos a PNV y PSE les dé igual tender la mano a EH Bildu o al PP», algo que considera sucede desde que el «PP vasco entró en esa aritmética desde el momento de formar el gobierno de Gipuzkoa», ha dicho en alusión a los votos que el PP cedió al Gobierno foral de PNV y PSE -que no cuentan con mayoría absoluta- para que Mendoza fuera investida diputada general de Gipuzkoa.

Así, ha manifestado que la coalición independentista tiene «total disposición» a llegar a acuerdos en los temas «que más preocupan a la ciudadanía, como la vivienda o los cuidados». Y ha demandado que los guipuzcoanos den «respuestas contundentes con una dirección clara». Por ello, Iriarte ha apelado a los socios de Gobierno, jeltzales y socialistas, a «decidir».

«¿Quieren acuerdos con quienes convierten la vivienda en un negocio o con quienes creemos que debe ser un derecho? ¿Quieren acuerdos con quienes desean que el euskera desaparezca o con quienes creemos que hay que revitalizar nuestra lengua? ¿Quieren acuerdos con quienes niegan el genocidio en Gaza o con quienes apostamos por la paz y el respeto a los derechos humanos en Palestina?», se ha preguntado, para concluir diciendo que si las propuestas van en su mismo sentido, «tendrán el apoyo de EH Bildu».