Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maddalen Iriarte, en una imagen de archivo. Arizmendi

Iriarte emplaza a PNV y PSE a decidir entre EH Bildu o el PP: «Les da igual»

La portavoz de la coalición soberanista en Gipuzkoa insta a los socios de Gobierno a «decidir» con quién quieren pactar, a través de los Presupuesto, las políticas públicas del territorio

A. M.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:29

En vísperas del debate de política general en las Juntas Generales de Gipuzkoa, que se celebra este próximo martes, la portavoz de EH Bildu en ... el territorio, Maddalen Iriarte, ha mostrado su preocupación porque a «PNV y PSE les dé igual tender la mano a EH Bildu o al PP». Lo ha dicho, además, a las puertas de que la diputada general, Eider Mendoza, vuelva a tantear el terreno parlamentario para saber qué grupo está dispuesto a facilitarle el camino para poder sumar mayoría absoluta y sacar adelante los Presupuestos guipuzcoanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El emocionante discurso de Jose Ramon Soroiz al recoger la Concha de Plata: «Me llena de orgullo ser de Legorreta»
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6 Consulta el palmarés de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi
  9. 9

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  10. 10

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iriarte emplaza a PNV y PSE a decidir entre EH Bildu o el PP: «Les da igual»

Iriarte emplaza a PNV y PSE a decidir entre EH Bildu o el PP: «Les da igual»