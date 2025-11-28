La interventora de la Complutense exculpa a Begoña Gómez ante Peinado por la cátedra

Balón de oxígeno judicial para Begoña Gómez. La interventora de la Universidad Complutense (UCM), María Elvira Gutiérrez-Vierna, ha descartado este viernes ante el juez ... Juan Carlos Peinado que la esposa del presidente del Gobierno, investigada por cinco delitos, actuase de forma irregular al firmar los pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC). El proyecto que ella codirigió en la universidad madrileña entre 2020 y 2024.

Gutiérrez-Vierna y otras cinco personas estaban citadas por la defensa después de que la Audiencia Provincial tuviera que revocar la negativa inicial del juez Peinado. El abogado de Gómez consideró que podían ayudar a descartar que se hubiese apropiado de forma indebida de un 'software' (programa informático) de la Complutense o hubiese cometido un delito de intrusismo al firmar pliegos de contratación para patrocinadores de la citada cátedra.

Aunque el instructor acordó llamar a los seis testigos solicitados, la defensa renunció a dos de ellos, por lo que finalmente solo han comparecido este viernes cuatro: la mencionada Gutiérrez-Vierna; Mercedes Vaquero y María Jesús Morillo, de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM; y Zulma Escalante, codirectora del máster de Formación Permanente en Sostenibilidad.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, la interventora de la UCM ha asegurado que la firma de los pliegos de prescripciones técnicas se realizó de acuerdo con las normas de la universidad. Además, ha señalado que no se exige cualificación técnica específica para suscribir dichos pliegos. Por su parte, las dos trabajadoras de la OTRI han señalado que dicha oficina no se encargaba de gestionar los dominios digitales de la cátedra.

Dominio de internet

La defensa pidió que ambas comparecieran porque en su momento «señalaron» a la esposa de Pedro de Sánchez «cómo debía registrar» el dominio de Internet. El letrado incidió en su escrito de petición en que Begoña Gómez lo registró «siguiendo las instrucciones de la propia UCM». En el marco del interrogatorio, una de estas testigos ha manifestado que la asesora de Moncloa también investigada en esta causa, Cristina Álvarez, era la interlocutora de Gómez en los asuntos relativos al 'software'.

La última en declarar ha sido la codirectora del Máster de Formación Permanente Sostenibilidad ESG, quien ha relatado que ella tiene inscrito el dominio del citado máster a su nombre, siendo también personal ajeno a la UCM. Un respaldo también a la actuación de Begoña Gómez.

Peinado también investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. El juez, además, ha avisado de que si envía la causa a juicio, Gómez sería juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.