Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josep Rull, president del Parlament EP

El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes

Rull critica la presencia de Felipe VI en el monasterio hace dos meses

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:44

Como semanas atrás cuando Vox arremetió contra la Iglesia católica, el independentismo catalán ha escenificado este jueves su descontento con Montserrat, uno de los iconos ... del nacionalismo, por la acogida que dispensó recientemente a los Reyes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 Un cliente se sorprende por el precio de una cerveza y una coca-cola al ver el ticket: «En ningún sitio te cobran lo mismo»
  4. 4

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  5. 5 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  6. 6 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  7. 7 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de algunos donostiarras: «Ya no es lo que era»
  8. 8

    «El método de marcaje de domicilios se ha extendido a todo tipo de delincuentes»
  9. 9

    La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  10. 10

    Los robos con fuerza en viviendas crecen un 40% en verano en Gipuzkoa respecto al resto del año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes

El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes