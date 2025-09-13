Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Salvador Illa e Imanol Pradales el pasado mes de enero en Barcelona. EUROPA PRESS

Illa se reunirá el viernes en Ajuria Enea con Pradales y visitará el Grupo Mondragon

La cita del lehendakari y el president tendrá lugar en el Palacio de Ajuria Enea

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:48

Ocho meses después de su primer encuentro formal en el Palau de la Generalitat, en Barcelona, el lehendakari, Imanol Pradales, mantendrá este viernes una reunión ... institucional con el presidente catalán, Salvador Illa, de visita en Euskadi. Fuentes de Lehendakaritza indicaron que la cita de ambos presidentes, que se producirá en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria, se enmarca dentro del viaje que Illa realizará ese día al País Vasco.

