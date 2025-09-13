Illa se reunirá el viernes en Ajuria Enea con Pradales y visitará el Grupo Mondragon

Ocho meses después de su primer encuentro formal en el Palau de la Generalitat, en Barcelona, el lehendakari, Imanol Pradales, mantendrá este viernes una reunión ... institucional con el presidente catalán, Salvador Illa, de visita en Euskadi. Fuentes de Lehendakaritza indicaron que la cita de ambos presidentes, que se producirá en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria, se enmarca dentro del viaje que Illa realizará ese día al País Vasco.

A primera hora, Illa se reunirá con el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en la capital alavesa, donde luego visitará el Ayuntamiento y mantendrá también una reunión con la alcaldesa, la socialista Maider Etxebarria. Posteriormente, está prevista la participación de Illa en un desayuno informativo en Vitoria, en el que será presentado por la propia Etxebarria. Tras esa cita el president tiene intención de visitar Arrasate junto con el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, a visitar las instalaciones del grupo empresarial Mondragon. La agenda de Illa en Euskadi concluirá con la reunión con Pradales, que le recibirá en Lehendakaritza.

Papel en la UE

En su primera cita formal en Barcelona, Illa y Pradales coincidieron en la necesidad de reforzar «la presencia y el papel» de Catalunya y Euskadi en la UE e incidieron en la importancia de que el catalán y el euskera sean lenguas oficiales en las instituciones europeas. También abordaron otras cuestiones de interés común como la colaboración entre los ejes Atlántico y Mediterráneo, los modelos de distribución del poder económico y financiero, la gestión migratoria, el sistema sanitario y la seguridad.

Además de su primera reunión oficial del pasado enero, Pradales e Illa coincidieron en el mes de mayo en la polémica Conferencia de Presidentes celebrada Barcelona, en la que la presidenta de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, amenazó con abandonar el encuentro si el lehendakari o el president hablaban en euskera y en catalán, como así ocurrió. «No me pienso poner el pinganillo», avisó la presidenta madrileña tras conocer que el Gobierno dio permiso para el uso de las lenguas cooficiales en la cumbre.