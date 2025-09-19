Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pulsera antimaltrato. R. C.

Igualdad ya conocía hace tres años los fallos de cobertura de las pulseras antimaltrato

Las dispositivos telemáticos de protección usaban tecnología 3G desfasada que causaban «zonas de sombra» y repercutía de forma directa en su efectividad

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:20

El Ministerio de Igualdad conocía al menos desde enero de 2023 las limitaciones técnicas de las pulseras antimaltrato que están activas en todo el país ... para cumplir las medidas cautelares en materia de violencia de género. En aquel momento estaban funcionando unos 3.600 dispositivos telemáticos frente a los 4.515 actuales, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Y ya entonces estos aparatos utilizaban una tecnología desfasada –la red de tercera generación 3G– que repercutió directamente en la disminución de la potencia de emisión de estos equipos, similares al funcionamiento de un teléfono móvil, ya que generaban «zonas de sombra» sin cobertura, según advirtieron fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Igualdad ya conocía hace tres años los fallos de cobertura de las pulseras antimaltrato

Igualdad ya conocía hace tres años los fallos de cobertura de las pulseras antimaltrato