Mari Mar Blanco reclama en el homenaje del Congreso que no se forme gobierno con Bildu La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y diputada del PP, María del Mar Blanco. / EP La presidenta de la FVT y diputada del PP censura en su discurso la entrevista realizada por TVE a Otegi y la califica de «humillante y vergonzante» PAULA DE LAS HERAS Madrid Jueves, 27 junio 2019, 14:02

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) y al mismo tiempo diputada del PP, Mari Mar Blanco, ha aprovechado este jueves su intervención en el acto de homenaje que desde hace nueve años organiza el Congreso cada 27 de junio para reclamar indirectamente a los socialistas que no formen gobiernos que dependan de Bildu y para recriminar que el miércoles el programa '24 horas' de TVE entrevistara al líder de esta formación, Arnaldo Otegi.

Blanco ha asegurado que la labor de las Cortes en la lucha contra el terrorismo y en el apoyo a las víctimas ha estado hasta ahora «a la altura de lo que reclamaban los españoles», pero ha argumentado que aún es necesario colaborar «frente a quienes tratan de blanquear el relato de lo ocurrido». Y ha pedido que no se olvide que aunque los «herederos de Batasuna» formen parte de un partido legal en su trayectoria hay «un reguero de sangre imborrable». «No olvidemos ahora que la memoria de las víctimas se defiende todos y cada uno de los días no solo con palabras sino con hechos», ha añadido en un mensaje cargado de intención hacia los socialistas.

En plenas negociaciones del PSN para llegar a un acuerdo que le permita gobernar en Navarra con el apoyo de Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra y Unidos Podemos, pero que también necesitaría al menos la abstención de EH-Bildu (con los que no ha habido, no obstante, conversaciones), la política y representante de las víctimas del terrorismo ha reclamado así que se «impida» la formación de gobiernos con los que «actúan como si ETA jamás hubiera existido». Y, acto seguido, ha calificado de «inaceptable, vergonzante y humillante» que TVE se convierta, según su interpretación, en «altavoz infame de un terrorista» con el único objetivo de «blanquearlo».

«Las víctimas no nos merecemos tanto desprecio. No se pueden poner alfombras rojas a quienes no han pedido perdón, lo único que buscan es legimitar su pasado y borrar su culpa. No es aceptable hacer tabla rasa y tender un puente de plata a esas fuerzas políticas», ha insistido durante el acto celebrado en el hemiciclo y en el que han estado presentes siete ministros - los de Interior, Fomento, Educación, Trabajo, Industria, Agricultura y Transición Ecológica- pero no el presidente del Gobierno en funciones, que se encuentra en Osaka (Japón) para una reunión del G-20.

Por primera vez, también un diputado de EH-Bildu, Jon Iñarritu (procedente de Aralar, la formación fundada por Patxi Zabaleta que sí condenó el terrorismo ya a mediados de los años noventa) ha estado presente en el minuto de silencio que ha tenido lugar en la Cámara baja en recuerdo de los asesinados por organizaciones terroristas.