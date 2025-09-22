Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eugenio Ibarzabal, con un ejemplar de su último libro en la terraza de Tabakalera. Morquecho

Eugenio Ibarzabal

Escritor y periodista
«La historia nos enseña que la paz en Euskadi siempre es frágil y con peligro de romperse»

Su libro 'Muñagorri, el conde y las condesas' retrata la convulsa Gipuzkoa del XIX «con sus demonios familiares, que están dormidos, no desaparecidos»

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:43

El donostiarra Eugenio Ibarzabal (1951), escritor y periodista, se sumerge en la apasionante historia del siglo XIX para narrarnos una crónica humana de aquella Gipuzkoa ... desangrada por la primera guerra carlista, sus orígenes y sus consecuencias. 'Muñagorri, el conde y las condesas' retrata las vicisitudes de unos personajes de la época, pero es una alegoría de una reflexión de Ibarzabal sobre la necesidad de recobrar la perspectiva. Y una conclusión: «el autogobierno en Euskadi y la democracia en España son porcelanas muy finas, demasiado frágiles; pueden romperse si jugamos con ellas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  6. 6

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  7. 7

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  8. 8 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  9. 9

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La historia nos enseña que la paz en Euskadi siempre es frágil y con peligro de romperse»

«La historia nos enseña que la paz en Euskadi siempre es frágil y con peligro de romperse»