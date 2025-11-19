Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El hijo del director de Diario de Noticias de Navarra sería socio de Antxon y Cerdán en Servinabar

La UCO localiza un contrato de compraventa de acciones en 2016 a su nombre, cuando era menor de edad, y una cita de una reunión al día siguiente entre su padre y 'el Guipuchi'

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:42

No serían dos, sino tres las personas que tendrían repartido el accionariado de la constructora Servinabar que Antxon Alonso Egurrola constituyó en 2015 en Pamplona. ... Según reveló la UCO en su informe del pasado junio, Santos Cerdán controlaba el 45 % de las acciones de la mercantil del empresario de Elgoibar, concretamente los títulos desde el número 1.650 al 3.000, de acuerdo con un contrato de compraventa fechado el 1 de junio de 2016 que los agentes de la Guardia Civil encontraron en el domicilio particular del elgoibartarra en Elorrio. Los agentes, según el nuevo dosier hecho público ayer, han localizado otro contrato similar, fechado el 12 de diciembre de ese mismo año, por el cual «un individuo bajo el nombre de 'AritzSantamaría' habría adquirido 120 participaciones de Servinabar». Podría tratarse, precisan los investigadores, del hijo de Joseba Santamaría, director del Diario de Noticias de Navarra.

