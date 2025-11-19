El hijo del director de Diario de Noticias de Navarra sería socio de Antxon y Cerdán en Servinabar

No serían dos, sino tres las personas que tendrían repartido el accionariado de la constructora Servinabar que Antxon Alonso Egurrola constituyó en 2015 en Pamplona. ... Según reveló la UCO en su informe del pasado junio, Santos Cerdán controlaba el 45 % de las acciones de la mercantil del empresario de Elgoibar, concretamente los títulos desde el número 1.650 al 3.000, de acuerdo con un contrato de compraventa fechado el 1 de junio de 2016 que los agentes de la Guardia Civil encontraron en el domicilio particular del elgoibartarra en Elorrio. Los agentes, según el nuevo dosier hecho público ayer, han localizado otro contrato similar, fechado el 12 de diciembre de ese mismo año, por el cual «un individuo bajo el nombre de 'AritzSantamaría' habría adquirido 120 participaciones de Servinabar». Podría tratarse, precisan los investigadores, del hijo de Joseba Santamaría, director del Diario de Noticias de Navarra.

El dosier policial puntualiza que entre la documentación hallada en los registros policiales no se ha localizado ninguna prueba que confirme este trasvase accionarial, pero «lo relevante de este extremo radica en el tramo de participaciones que habrían sido traspasadas –1.529 a 1.649–, respetándose por tanto las que habrían sido conferidas a Santos». De este modo, de acuerdo con las conclusiones policiales, 'AritzSantamaría' sería poseedor del 4 % de la sociedad, Cerdán mantendría el 45 % y Antxon, el 51 % restante.

Aunque no conste una evidencia financiera, la UCO considera indiciario la identidad del presunto comprador, Jon Aritz Santamaría Sorbet, «hijo de José Ramón Santamaría Recarte», también «conocido como Joseba». Siempre según el informe policial, en el teléfono móvil de Antxón Alonso figura como contacto el director del citado periódico, Joseba Santamaría. Asimismo, en el calendario del dispositivo está agendada una cita fechada el 13 de diciembre de 2016 «bajo el título '13:00 J. Santamaría Burladero'», lo que sugiere una posible reunión relacionada con la compraventa.

Ese mismo día, a las 12.38 horas, Antxon envió a su mujer por WhatsApp «una imagen de la primera página del mencionado contrato de compraventa firmado por Antxon». Y a las 13.56, el constructor de Elgoibar «volvió a contactar con su mujer para indicarle 'Perfecto con Joseba'». Se da la circunstancia de que en aquel momento, diciembre de 2016, Aritz Santamaría, era menor de edad.