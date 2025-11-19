Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, sale de los juzgados de Badajoz. J. V. Arnelas
Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz

David Sánchez considera que los magistrados están contaminados por haber resuelto recursos en la fase de instrucción

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:49

Comenta

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, recusa a los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz que formarán la ... sala que le enjuiciará entre el 9 y el 14 de febrero por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa en su contrato y en el de su colaborador, Luis Carrero.

