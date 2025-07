El caso del hermano de Pedro Sánchez vuelve a la casilla de salida

Gallardo, a PP y VOX: «Me quieren destruir políticamente»

El secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha respondido este miércoles a Vox y PP, que le piden que deje de ser diputado en la Asamblea, a través de sus redes sociales. Ambos partidos forman parte de las acusaciones populares de la investigación por el contrato del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

En un largo post ha valorado: «Me quieren callado, fuera de la Asamblea de Extremadura, lejos de la verdad. Me quieren destruir políticamente. No lo disimulan, ni lo intentan. El PP y Vox llevan semanas con el mazo en la mano, tratando de convertir una cuestión administrativa en una ejecución política». Añade: «Su objetivo es que no pueda mirarles a los ojos desde mi escaño y decirles lo que nadie más se atreve a decir. Quieren apagarme la voz porque saben que representa a miles de extremeños que no se resignan». Y termina: «Que lo tengan claro: no me van a callar».

A estas palabras ha respondido el consejero de Presidencia y secretario general del PP extremeño, Abel Bautista. Este miércoles ha negado que estén usando la investigación judicial por el contrato del hermano del presidente del Gobierno para destruirle. Bautista ha afirmado que su partido «podía haber hecho leña del árbol caído y que la presidenta María Guardiola podría haber enfrentado un debate más duro, afeando lo que ha hecho». Le ha pedido también que «deje a un lado lado el infantilismo político y que sea capaz de dar una respuesta a los ciudadanos» sobre el contrato al hermano del presidente del Gobierno de 2017.