Reunión entre el PSOE y el equipo de la Consejería de Hacienda en la negociación de los Presupuestos de 2025. H

Guardiola convocará elecciones en Extremadura si no logra aprobar los Presupuestos

La presidenta de la Junta ha convocado a los grupos a una reunión a la que no ha acudido Vox para no coincidir con el PSOE

Juan Soriano

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:42

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este lunes que convocará elecciones anticipadas si no logra los apoyos suficientes para aprobar ... los Presupuestos regionales de 2026. Ha afirmado también que pretende cambiar el reglamento de la Asamblea para que las legislaturas durante siempre cuatro años. Con la actual norma, aunque hubiera comicios este año o el que viene, deberían volverse a celebrar en 2027.

