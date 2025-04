Gogora propone el 7 de octubre para conmemorar el Día de la Memoria Histórica y Democrática de Euskadi

Gogora se propone impulsar antes de junio, junto a la Cámara vasca, el Día de la Memoria Histórica y Democrática de Euskadi y organizar su ... conmemoración que podría ser el 7 de octubre. La iniciativa forma parte del desarrollo de la ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, tal y como ha explicado el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, que ha comparecido este miércoles en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco para presentar el Plan de Actuación 2025-2028 que busca «convertir al Instituto en una institución pública capaz de aportar a la ciudadanía las herramientas necesarias para la construcción de una memoria crítica y reflexiva, basada en el rigor histórico y el debate constante con nuestro pasado».

Alonso ha remarcado que «la memoria no puede ser monopolio de nadie». A su juicio, en una sociedad democrática basada en la diversidad y el derecho a la diferencia «es previsible y saludable que coexistan diferentes comunidades de memoria reflejo de la diversidad social y cultural de la ciudadanía». Ha expuesto también que «la base fundamental y la labor de Gogora es la de velar por que todos los relatos de memoria construidos por estas comunidades lo hagan sobre el mínimo común denominador del respeto incuestionable a los derechos humanos y la convivencia». «Ningún relato de memoria puede justificar los discursos de odio así como no puede pretender su imposición sobre los demás o defender la eliminación de todos aquellos que no encajan con su visión particular del pasado; ningún acontecimiento del pasado puede servir para justificar el uso de la violencia, el sectarismo o los mensajes que pretenden excluir al diferente», ha manifestado.

El director de Gogora ha subrayado que «nada de esto tiene cabida en una sociedad democrática que mira y gestiona su pasado desde el firme compromiso con los valores esenciales de la democracia y el Estado de Derecho».

Ha defendido que la memoria no debe plantearse «como algo perenne e inmutable, es un constructo social y no un dogma pseudo religioso. La memoria colectiva tiene que ser el reflejo del dinamismo de la sociedad que la construye», y ha añadido que «ninguna generación, ningún colectivo, tiene el derecho exclusivo de imponer su relato sobre el pasado».

El Plan de Actuación para 2025-2028 de Gogora, denoominad 'Convivencia de memorias, memorias para la convivencia', recoge siete iniciativas y 39 acciones que se articulan en cuatro niveles: gestión, documentación, investigación y divulgación. En lo que respecta al ámbito de la gestión, Alonso ha señalado que «una de las tareas principales de Gogora seguirá siendo el impulso de la coordinación de las políticas públicas de memoria, manteniendo e intensificando la colaboración con otras instituciones memoriales e instituciones públicas». «La internacionalización de Gogora debe recibir un impulso renovado en este periodo como un paso más hacia su definitiva consolidación», ha insistido.

En el ámbito de la memoria histórica, Gogora quiere «emitir los primeros reconocimientos individuales y colectivos». «Hace apenas una semana que fue entregado el reconocimiento al consejero del primer Gobierno Vasco, Alfredo Espinosa, así como a su mujer Francisca Gómez y a su hijo y su hija, de la mano del lehendakari y en presencia de una amplia representación institucional», ha recordado.

Documentación e investigación

En cuanto al plan de documentación, ha resaltado el compromiso de Gogora con «la atención a todos los familiares que acudan al Instituto en busca de información, así como de alimentar la base de datos de personas fallecidas, de presas, de víctimas de terrorismo y de otras formas de violencia política». También ha informado de que a lo largo de estos meses, han mantenido diferentes reuniones con los responsables de los archivos forales de Bizkaia y Gipuzkoa, y están «pendientes de cerrar una reunión con el de Álava». Se han reunido también con archivos privados como el de la Fundación Sabino Arana o Pablo Iglesias. «La intención es disponer del mapa de fuentes documentales más completo que podamos, para conocer de qué tipo de información podemos contar y dónde se encuentra», ha explicado.

En el apartado de investigación ha indicado que «es donde más se puede marcar la diferencia con el periodo anterior». «Una vez terminada la fase de investigación más cuantitativa; tras haber localizado a buena parte de los fallecidos y presos documentados en los archivos vascos, es necesario dar un paso más allá y comenzar a trabajar para lograr comprender el contexto que da sentido y explica esa victimización», ha apuntado.

Han comenzado a trabajar en la investigación sobre los destacamentos penales, un trabajo que se realiza en colaboración con la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad del País Vasco. «Se trata de comprender las razones que arrastraron a tantas personas a las cárceles franquistas, así como sus condiciones de vida, tanto de quienes se encontraban en el interior de las cárceles, como de aquellas personas que se vieron arrastradas a vivir en el entorno de estas cárceles acompañando a sus familiares», ha resaltado.

De cara a la celebración del 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco que tendrá lugar en 2026, Gogora está trabajando con la UPV/EHU, en el estudio biográfico de todas aquellas personas que formaron parte de este primer Gobierno y que servirá también para «reivindicar todas aquellas leyes y decretos con fuerte calado social que han quedado más ocultas por la sombra de la tragedia bélica».

También ha recordado que se va a realizar un estudio sobre la violencia de grupos de extrema derecha, la guerra sucia y el GAL, ya que «se trata de una tipología poco estudiada y es necesario comprender con más detalle tanto su motivación, como su forma de actuación a fin de lograr comprender e identificar los diferentes tipos de víctimas que pueden haberse creado».

En relación al programa de búsqueda de personas desaparecidas, ha afirmado que es «un programa medular» en la actividad del Gobierno Vasco, cuyo origen se remonta al 2003. Gogora continuará, por ello, realizando y emitiendo los informes individualizados sobre personas desaparecidas y fallecidas en la guerra civil, respondiendo a la solicitud de los familiares.

Lo mismo hará con las prospecciones y con las exhumaciones, así como con la gestión de las solicitudes de muestras de ADN para su identificación. En este sentido, ha informado de que el próximo 15 de abril se va a proceder a la apertura de la cuarta y última campaña de exhumaciones en el cementerio de Amorebieta-Etxano. Alonso ha destacado que tras las exhumaciones realizadas en el cementerio de Orduña, la cifra de identificados supera ya los 15.