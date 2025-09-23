Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del aeropuerto de Hondarribia. De la Hera

Los gobiernos vasco y central negociarán el 1 de octubre la gestión conjunta de los aeropuertos

El Ejecutivo autonómico busca poder coparticipar en la elaboración de los planes estratégicos y logísticos de los tres aeródromos vascos y Madrid descarta que se vaya a producir un traspaso como tal

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:53

Los gobiernos vasco y central continúan transitando por el espinoso camino estatutario para poder transferir a Euskadi todas las competencias pendientes ante de que finalice ... este año, fecha límite que establecieron el PNV y Pedro Sánchez en su acuerdo de investidura. Y el próximo 1 de octubre será un día clave para avanzar en una de las competencias que mayor complejidad técnica entraña y que más ha reclamado públicamente el lehendakari, Imanol Pradales: los aeropuertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  3. 3 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  6. 6 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  7. 7 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  8. 8 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los gobiernos vasco y central negociarán el 1 de octubre la gestión conjunta de los aeropuertos

Los gobiernos vasco y central negociarán el 1 de octubre la gestión conjunta de los aeropuertos