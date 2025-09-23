Los gobiernos vasco y central negociarán el 1 de octubre la gestión conjunta de los aeropuertos

Los gobiernos vasco y central continúan transitando por el espinoso camino estatutario para poder transferir a Euskadi todas las competencias pendientes ante de que finalice ... este año, fecha límite que establecieron el PNV y Pedro Sánchez en su acuerdo de investidura. Y el próximo 1 de octubre será un día clave para avanzar en una de las competencias que mayor complejidad técnica entraña y que más ha reclamado públicamente el lehendakari, Imanol Pradales: los aeropuertos.

El miércoles de la semana que viene, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, se desplazará a Madrid para participar en la primera subcomisión en materia aeroportuaria. Un foro en el que Euskadi tratará de amarrar vía negociación la gestión conjunta de los tres aeródromos vascos (Hondarribia, Loiu y Foronda). En dicha reunión, la consejera se citará con miembros del Ministerio de Transportes y también de Aena, el principal gestor aeroportuario en España cuyo 51% pertenece al Estado.

La reunión llega tras el acuerdo que sellaron Pradales y Sánchez en la Comisión Bilateral de Cooperación que ambos presidieron el pasado 15 de julio, cuando se estableció la creación de una subcomisión específica para abordar, en el transcurso de las negociaciones para completar el Estatuto de Gernika, la competencia de los aeropuertos. Entonces, el propio lehendakari avanzó que en dicha subcomisión se estudiaría la «viabilidad y las distintas fórmulas negociales de cara a que Euskadi coparticipe en la gestión, conectividad y competitividad» de las tres terminales vascas.

De «interés general»

De hecho, en dicho encuentro se firmó un acuerdo entre ambas administraciones, como preámbulo de lo que se abordará en la reunión del próximo 1 de octubre, en la que se establecía que se estudiará la participación del Gobierno Vasco en la elaboración de los planes estratégicos y logísticos de los aeropuertos vascos. Y es que Euskadi busca también poder tener voz en las decisiones sobre la conectividad y competitividad de los aeródromos.

En todo caso, fuentes conocedoras de la negociación sostienen que Madrid descarta por completo que se vaya a materializar un traspaso como tal, ya que los aeropuertos de interés general -las tres terminales vascas seguirán manteniendo esa condición- son competencia exclusiva del Estado. Y que el hecho de que el 49% de Aena, que cotiza en Bolsa, provenga de fondos de inversión privados dificulta sobremanera el traspaso íntegro, señalan las mismas fuentes.

La propia Ubarretxena ha explicado recientemente que lo que pide el Gobierno Vasco es que se pueda «analizar una fórmula negocial en la que los tres aeropuertos vascos pudieran englobarse en algún tipo de figura, en la que el Gobierno Vasco participaría también». Así, precisó que no están reclamando que la parte vasca sea un accionista mayoritario, pero «sí estar con un capital» y que «pueda tener también sus acciones y decidir lo que es bueno para la conectividad de Euskadi». Además, sostuvo que Euskadi lo que busca es poder ser partícipe de las decisiones sobre inversiones y 'slots', así como la conectividad de Euskadi en cuanto a los diferentes destinos que pueda tener el territorio.