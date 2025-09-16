El Gobierno Vasco se reunirá mañana con el ministerio de Díaz para desbloquear el traspaso de las prestaciones del paro

El Gobierno Vasco volverá a poner mañana todas las cartas sobre la mesa para poder cerrar definitivamente un acuerdo sobre la gestión de las prestaciones ... de desempleo, uno de los flecos que quedaron sueltos en la reunión que se celebró el pasado mes de julio en el Palacio de la Moncloa y que sellaría sin más dilaciones el primer bloque de la transferencia de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi.

Será la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, quien encabezará mañana la delegación vasca que se desplazará hasta Madrid para mantener un encuentro con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, número dos del Ministerio de Trabajo y mano derecha de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Una cita que desde el Ejecutivo autonómico consideran clave para, primero, cerrar todas las áreas relacionadas con la Seguridad Social -y solventar así una materia que conlleva una gran complejidad técnica- y, segundo, para mantener vivas las negociaciones y acelerar los traspasos para poder llegar al próximo mes de diciembre con el Estatuto de Gernika culminado.

En el departamento de Autogobierno confían en que la cita de mañana, que se llevará a cabo a las 12.00 horas en el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sirva para poder colmar definitivamente lo que no fue posible en el mes de julio, y que en la reunión se visualice un apretón de manos en torno al traspaso de las prestaciones del paro. «No tenemos una bola de cristal para poder saber si habrá o no habrá acuerdo con el Ministerio de Yolanda Díaz, pero vamos con esperanza», ha reconocido Ubarretxena en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

«Nosotros vamos con toda la voluntad del mundo, con un trabajo realizado, y los flecos jurídicos están solucionados», ha avisado Ubarretxena ante los argumentos esgrimidos entonces por el ministerio para no dar su plácet definitivo al traspaso. «El traspaso es técnicamente posible -ha insistido Ubarretxena- y lo que esperamos es que mañana se pueda producir un acuerdo».

El Gobierno Vasco mantiene así la presión para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla su palabra y se puedan transferir a Euskadi todas y cada una de las competencias que aún están pendientes. «Nos pidieron más tiempo para poder hacer un trabajo de cocina, también dentro de su propio grupo, de las diferentes sensibilidades que convergen dentro de Sumar, y nosotros esperamos que hayan tenido tiempo suficiente para realizar ese trabajo de cocina y que mañana podamos tener un acuerdo», ha zanjado la consejera Ubarretxena.