Reunión entre Ubarretxena y Díaz el pasado mes de abril. Irekia

El Gobierno Vasco se reunirá mañana con el ministerio de Díaz para desbloquear el traspaso de las prestaciones del paro

Ubarretxena confía en poder cerrar ya definitivamente los últimos flecos de esta materia en un encuentro con el número dos de la ministra de Empleo

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:44

El Gobierno Vasco volverá a poner mañana todas las cartas sobre la mesa para poder cerrar definitivamente un acuerdo sobre la gestión de las prestaciones ... de desempleo, uno de los flecos que quedaron sueltos en la reunión que se celebró el pasado mes de julio en el Palacio de la Moncloa y que sellaría sin más dilaciones el primer bloque de la transferencia de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi.

