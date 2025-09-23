El Gobierno Vasco reitera que el aniversario del fusilamiento de 'Txiki' y Otaegi «no puede ser instrumentalizado»

El próximo sábado se cumplirán 50 años del fusilamiento de los miembros de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Angel Otaegi a manos del régimen ... franquista. Un aniversario que ha generado polémica tras las críticas del ala socialista del Gobierno Vasco a las conmemoraciones llevadas a cabo por Sortu. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena, ha reiterado este martes que los dos militantes «son víctimas y sufrieron una vulneración inaceptable de sus derechos humanos». Pero ha matizado que «este aniversario no puede ser instrumentalizado».

Lo que no ha querido concretar Ubarretxena, a pesar de la insistencia de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, es qué partido ha «instrumentalizado» ese aniversario. De todas formas, todo hace indicar que es un mensaje dirigido a EH Bildu, ya que ha sido el principal partido de la coalición abertzale, Sortu, quien ha desplegado las pancartas en recuerdo de 'Txiki' y Otaegi en las fiestas de diferentes localidades de Euskadi. Zarautz -pueblo de 'Txiki'- fue el escenario donde se inició la polémica, tras retirar el Gobierno municipal de PNV y PSE una lona con la cara de los dos militantes colgada en el monte Santa Barbara y que más tarde fue recuperada por algunos vecinos para desplegarla en las fiestas del barrio zarauztarra de Azken Portu.

La polémica se encendió tras estos actos, a mediados de agosto, cuando el director de Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, el socialista Alberto Alonso, pidió que no se meta «en el mismo saco» a 'Txiki y Otaegi' y a los miles de antifranquistas que trabajaron por la democracia. Unas declaraciones que no sentaron nada bien en distintos sectores de la izquierda abertzale, que recriminaron a Alonso «blanquear el fascismo». El exlehendakari Iñigo Urkullu, que por aquel entonces fue la única persona del PNV en pronunciarse, pidió «respeto para todas las víctimas».

Ubarretxena ha subrayado este martes en rueda de prensa que el aniversario tiene que ir «orientado a la no repetición y a la deslegitimación de la violencia». Además, ha resaltado esta fecha como «una oportunidad construir una memoria ética y crítica».

Concentraciones

El aniversario del asesinato de 'Txiki' y Otaegi se recordará este sábado con diferentes actos. Por un lado, EH Bildu se concentrará en «un acto nacional» en Pamplona junto a las familias de los dos militantes para proclamar que «es hora de desatar lo que en 1975 se dejó atado y bien atado, con la mirada puesta en la independencia de Euskal Herria». EHKS (Euskal Herriko Kontseilu Sozialista) también ha convocado un acto en Zarautz para homenajear a quienes «lucharon contra el franquismo para lograr la libertad de Euskal Herria».