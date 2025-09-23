Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maria Ubarretxena en rueda de prensa. Irekia

El Gobierno Vasco reitera que el aniversario del fusilamiento de 'Txiki' y Otaegi «no puede ser instrumentalizado»

La portavoz Ubarretxena aclara que los dos miembros de ETA fusilados en el franquismo son «víctimas y sufrieron una inaceptable vulneración de sus derechos humanos»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:20

El próximo sábado se cumplirán 50 años del fusilamiento de los miembros de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Angel Otaegi a manos del régimen ... franquista. Un aniversario que ha generado polémica tras las críticas del ala socialista del Gobierno Vasco a las conmemoraciones llevadas a cabo por Sortu. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena, ha reiterado este martes que los dos militantes «son víctimas y sufrieron una vulneración inaceptable de sus derechos humanos». Pero ha matizado que «este aniversario no puede ser instrumentalizado».

