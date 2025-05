El Gobierno Vasco reclama «el reinicio» del decreto de Universidades de Sánchez y plantea un nuevo plan

El Departamento de Universidades del Gobierno Vasco, en manos del PNV, ha propuesto la anulación del carácter de urgente del decreto que regula la creación ... y reconocimiento de centros universitarios y el reinicio de los trámites hasta llevar a cabo una consulta y audiencia que dé la posibilidad de poder estudiar el texto «con la serenidad que exige el alcance de la modificación». El consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha remarcado este martes que el Gobierno Vasco rechaza que el proyecto se tramite por vía de urgencia, ya que a su juicio «impide un debate reflexivo y sosegado, y dificulta la posibilidad de acuerdos».

El Gobierno Vasco propone un plan alternativo que se sitúa en «un marco de certificaciones de calidad». Su idea es «sustituir el conjunto de limitaciones introducidas en la propuesta de reforma del real decreto (un total de once) por un nuevo esquema de certificaciones (sellos) de calidad que permita asignar a las universidades a una de tres o cuatro categorías». Ese sistema de sellos de calidad «aportaría transparencia al sistema universitario, ofreciendo al estudiantado una información de inestimable valor».

El Ejecutivo de Imanol Pradales ha mantenido en los últimos días «conversaciones» con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para abordar la reforma del citado decreto y reclama que «se respete el marco competencial y contribuya a fortalecer un sistema universitario plural, riguroso y de calidad». Ha remarcado además que las informaciones que indicaban que se habían presentado fuera de plazo sus alegaciones a este proyecto de decreto son «incorrectas».

El consejero ha manifestado tras la reunión del consejo de gobierno que la atribución al Estado de la competencia en materia de universidades telemáticas constituye «una recentralización de competencias autonómicas al Estado, por lo que exigimos su eliminación». Asimismo, ha expuesto que la conversión en preceptivos y vinculantes de los informes de la agencia de calidad traslada la competencia de crear universidades del Parlamento Vasco (institución política) a la agencia de calidad (órgano técnico). «Se trata de un peligroso precedente, pedimos que se mantenga el carácter no-vinculante de los informes de la agencia de calidad», ha apuntado.

Respecto al requisito de ofertar titulaciones pertenecientes a tres ramas del conocimiento en cada uno de los tres niveles de estudios, grado, máster y doctorado, ha considerado que «dificultaría o, incluso, impediría la especialización de las universidades». Y el de alcanzar un número mínimo de 4.500 estudiantes en titulaciones oficiales «impediría o dificultaría el desarrollo de proyectos singulares por su especialización o nivel de calidad». Han propuesto por ello «la eliminación de ambos», ya que a su juicio, «van en contra de la capacidad de las instituciones vascas para desarrollar políticas universitarias acordes con las necesidades y aspiraciones de nuestra sociedad».

El Departamento ha remarcado que la reforma del Real Decreto contempla otras siete medidas, que no ha detallado, «pero que son de difícil o imposible cumplimiento en los plazos establecidos». En ese punto ha indicado que no proponen su retirada porque, «o bien son criterios de calidad, o no afectan a la capacidad de la CAV para desarrollar sus propias políticas».

Según la propuesta alternativa del Gobierno Vasco basada en un esquema de sellos de calidad, la certificación más alta serviría para identificar a las de más alto nivel; la más baja la obtendrían las universidades «incapaces de poner en marcha o –ya en funcionamiento— de desarrollar una actividad académica digna de tal nombre»; y las intermedias «permitirían identificar buenos proyectos –en el caso de universidades no creadas aún— o buenas universidades, aunque sin alcanzar el máximo nivel».

Los citado sellos de calidad serían asignados por las agencias correspondientes en virtud de la valoración de «la calidad de la oferta docente; la disponibilidad, características y adecuación de la plantilla de profesorado que sustenta esa actividad docente e investigadora y que se compromete la entidad promotora del proyecto universitario a contratar; la dotación de equipamientos e instalaciones para la docencia, la investigación y la transferencia, de servicios y de gestión; y la solvencia de la programación plurianual de la investigación y la transferencia de la universidad», según indica el artículo 4.3 del decreto reformado.

«El sello de más bajo nivel constituiría, si fuera el caso, un dictamen que aconsejaría la no creación de una universidad o la revocación de la autorización para impartir títulos oficiales, equivalente, por tanto, a los actuales informes negativos. Este sistema debería incluir una previsión de plazos para corregir deficiencias o para alcanzar los estándares de calidad mínimos exigibles», ha indicado el Departamento.