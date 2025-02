El Gobierno Vasco prevé aprobar cinco leyes y 158 decretos este 2025

El Gobierno Vasco ya tiene engrasada su maquinaria legislativa para este 2025. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a su plan anual normativo, ... es decir, la hoja de ruta que perseguirá cada departamento una vez los consejeros presenten para su aprobación, en el seno del propio Consejo, distintas iniciativas como anteproyectos de ley y una larga lista de decretos. En total, el gabinete de Imanol Pradales prevé sacar adelante, una vez se tramiten en el Parlamento Vasco, hasta 158 decretos y 5 leyes.

Así lo ha dado a conocer este martes el Ejecutivo autonómico que, gracias a la mayoría absoluta que suman PNV y PSE en la Cámara de Vitoria, tendrá el camino despejado para aprobar todos los proyectos que integran su plan sin la necesidad de contar con la connivencia de ningún grupo de la oposición.

Además de los Presupuestos autonómicos para el 2026, el Gobierno Vasco también contempla aprobar a lo largo de este 2025 en el Consejo de Gobierno otras cuatro leyes más: Turismo, Transparencia, Justicia restaurativa e Igualdad de trato y no discriminación. Normas que, en todo caso, no están de momento marcadas en rojo en el calendario anual. Es decir, que no se incluye una cronología de los meses en los que se prevén sacar adelante estos proyectos. Además, el Ejecutivo de Pradales cuantifica en 158 los decretos que pretende aprobar.

El departamento más prolífico en la redacción de propuestas es el de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico que lidera Nerea Melgosa, que incluye 18 decretos y el anteproyecto de ley de Igualdad de trato y no discriminación. Le sigue el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (17 decretos), el de Economía, Trabajo y Empleo (16 decretos) y el de Educación (15 decretos).

El departamento de Alimentación, Desarrollo rural, Agricultura y Pesca contempla 14 decretos; el de Hacienda y Finanzas, 12 decretos y la norma para aprobar los Presupuestos autonómicos para el ejercicio del 2026; y las áreas de Cultura y Política Lingüística y Salud, 11 respectivamente.

La consejería de Turismo, Comercio y Consumo, además de contemplar la norma sobre Turismo, también integra 8 decretos, mientras que Lehendakaritza cuenta con 8 proyectos de decretos. El departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno destaca 7 decretos y el anteproyecto de Ley de Transparencia de Euskadi.

En el otro lado de la balanza está el departamento de Vivienda y Agenda urbana (7 decretos) y el de Justicia y Derechos Humanos, que prevé sacar adelante el anteproyecto de ley de Justicia Restaurativa, además de otros 6 decretos más.

Después está el departamento de Seguridad (4 decretos) y los departamentos de Movilidad Sostenible y el de Ciencia, Universidades e Innovación, con dos decretos respectivamente.

Tal y como han resaltado desde el Gobierno Vasco, en el 2024 se han aprobado un total de 30 normas, proyectos de leyes y decretos. Asimismo, se ha iniciado la tramitación de otros 60 proyectos de norma.