El Gobierno Vasco premia a Francesca Albanese, la relatora de la ONU para Palestina
DV
San Sebastián
Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00
El Gobierno Vasco ha otorgado el Premio René Cassin 2025 a Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, en ... reconocimiento a su dedicación en la defensa de los derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario. Este premio, que recuerda al jurista de Baiona redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, premia a personas que trabajan en ese ámbito.
El jurado ha destacado la trayectoria profesional e independencia de Albanese, señalando que, guiada por los principios de legalidad, justicia y dignidad humana, ha contribuido a visibilizar la situación de las personas afectadas por la ocupación y el conflicto, así como a promover la rendición de cuentas y el respeto efectivo de los derechos universales. Agrega que Albanese, que en su informe cuestionó la presencia de empresas como CAF en Israel, «es una defensora comprometida con la verdad y la protección de las personas más vulnerables».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión