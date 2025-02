El Gobierno Vasco insiste en que espera a los informes para posicionarse sobre la conexión del TAV: «Es algo serio y no se puede errar» Ubarretxena defiende que la posición del Ejecutivo es clara pese a las palabras del consejero Hurtado en favor de la solución por Vitoria. «Pedimos celeridad para tomar una decisión»

A. Algaba Martes, 25 de febrero 2025, 13:40 Comenta Compartir

El Gobierno Vasco insiste en que no va a posicionarse por una de las dos soluciones para la conexión del TAV entre Euskadi y Navarra ... hasta contar con todos los informes sobre la mesa. Así lo ha defendido este martes su portavoz Maria Ubarretxena, quien ha recordado que la postura del Ejecutivo es una en este sentido y que no van a decidirse por la solución por Ezkio o por Vitoria hasta que contar con el informe de Aralar que se encuentra relizando el Ministerio de Transportes. «Es algo serio, no queremos errar en la solución que se va a adoptar», ha afirmado Ubarretxena.

En sus afirmaciones, Ubarretxena ha señalado que va en línea con lo manifestado por la consejera de Movilidad Sostenible, la socialista guipuzcoana Susana García Chueca, que «hasta que no tengamos todos los informes encima de la mesa, con todos los detalles, el Gobierno Vasco no se va a pronunciar». Un toque de atención también a otro miembro del Ejecutivo, el socialista alavés Javier Hurtado, quien manifestó el domingo que el trazado «o se hace por Vitoria o no se hará». La portavoz del Gobierno Vasco defiende por tanto la postura única del Ejecutivo pese a esa manifestación del consejero de Turismo en su papel de secretario general del PSE alavés. «Nos gustaría que (los estudios) se hicieran lo antes posible. Sabemos que se están llevando a cabo las catas, que ha habido una dificultad, pero lo que pedimos es celeridad para poder tomar una posición. La posición del Gobierno es clara desde el primer momento, y es que hasta que no tengamos todos los informes el Gobierno no se va a posicionar», ha subrayado Ubarretxena.

