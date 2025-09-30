Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Gobierno Vasco confia en «alcanzar una fórmula negociada» para participar en la gestión de los aeropuertos

Ubarretxena acude mañana a Madrid para constituir el grupo de trabajo que buscará el acuerdo en los próximos cuatro meses

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:44

El Gobierno Vasco confía en llegar a un acuerdo para posibilitar su participación en la gestión de los areopuertos vascos, y dar cumplimiento así al ... compromiso para completar las transferencias del Estatuto de Gernika. La consejera de Autogobierno y portavoz del Ejecutivo autónomo, Maria Ubarretxena, ha lanzado este mediodía un mensaje conciliador en la rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos del gabinete. A pesar del rechazo que suscita en el seno de Aena -que ostenta la explotación de los aeropuertos- la consejera ha destacado su «expectativa positiva» y ha apuntado que mañana se constituye un grupo de trabajo en busca de una «fórmula negociada» en los próximos cuatro meses para posibilitar la participación del Gobierno Vasco que dé satisfacción «a las dos partes». Ubarretxena ha pedido un mecanismo que «dé salida a la conectividad, tanto en clave económica como territorial».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  2. 2 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  3. 3

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  4. 4

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  5. 5 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta
  6. 6 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  7. 7

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  8. 8

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  9. 9

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  10. 10

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco confia en «alcanzar una fórmula negociada» para participar en la gestión de los aeropuertos

El Gobierno Vasco confia en «alcanzar una fórmula negociada» para participar en la gestión de los aeropuertos