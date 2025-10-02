El Gobierno Vasco concede el tercer grado al histórico de ETA Iglesias Chouzas, 'Gadafi'

El Gobierno Vasco ha concedido el paso al tercer grado a uno de los históricos de ETA, Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'. Colectivos de víctimas ... como Covite han denunciado esta progresión como «fraudulenta» ya que consideran que mantiene «una vinculación directa con la izquierda abertzale, con Etxerat y Sare, donde se le califica explícitamente como 'preso político'».

'Gadafi' fue condenado por decenas de atentados, entre ellos la bomba lapa que costó la vida Fabio Moreno, el hijo de dos años de un Guardia Civil de Erandio. Tiene una veintena de víctimas mortales y terminará de cumplir su condena en 2032. Detenido por primera vez cuando tenía 21 años, huyó a Francia poco después y se unió al 'comando Bizkaia' en 1987. El grueso de su actividad delictiva se concentra en la década de 1990. Fue arrestado finalmente en el año 2000 cerca de Baiona.

Con esta son 18 las progresiones de grado a las que ha dado luz verde en 2025 la consejería de Justicia y Derechos Humanos que lidera la socialista María Jesús San José. Tres de ellas han recurridas y dos de ellas fueron revocadas. La tercera está todavía en estudio.

Para Covite, este último tercer grado es una nueva muestra de «la amnistía encubierta» y lamentan el «cada vez mayor número de etarras progresados sin cumplir con el requisito legal fundamental para ello: el arrepentimiento». En su opinión, Iglesias Chouzas «sigue siendo exhibido como héroe por la izquierda abertzale y su hija Olatz Iglesias es uno de los familiares más mediáticos de los etarras en prisión, y participará en la II Conferencia general de Sare en octubre y ha dado también conferencias en el Parlamento Europeo».

Consuelo Ordóñez ha subrayado una vez más que «si los presos etarras están en la órbita de la izquierda abertzale y son tratados como héroes o 'presos políticos', no hay mayor prueba de que no se han arrepentido ya que Sortu les prohíbe expresamente el arrepentimiento». Por esa razón este es, a su juicio, «un tercer grado fraudulento». El Gobierno Vasco insiste en que el arrepentimiento no es un requisito pero sí la evolución favorable, que observan en Iglesias Chouzas. «El expediente ha sido estudiado en la junta de tratamiento como un caso más», zanjan.