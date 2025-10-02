Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', durante un juicio en la Audiencia nacional en 2007. EFE

El Gobierno Vasco concede el tercer grado al histórico de ETA Iglesias Chouzas, 'Gadafi'

Covite denuncia que es una progresión «fraudulenta» y que «es reivindicado como preso político y sigue vinculado a Sare y Etxerat»

Jesús J. Hernández

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:13

El Gobierno Vasco ha concedido el paso al tercer grado a uno de los históricos de ETA, Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'. Colectivos de víctimas ... como Covite han denunciado esta progresión como «fraudulenta» ya que consideran que mantiene «una vinculación directa con la izquierda abertzale, con Etxerat y Sare, donde se le califica explícitamente como 'preso político'».

