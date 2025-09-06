Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Gobierno sopesa acelerar el embargo de armas a Israel en el próximo Consejo de Ministros

PSOE y Sumar negocian nuevas sanciones para presionar a la Administración Netanyahu

Félix Montero

Félix Montero

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:29

Después de una semana marcada por las protestas contra la presencia del equipo ciclista israelí en La Vuelta, cuya retirada llegó a recomendar el ministro ... de Exteriores, el Gobierno ultima una batería de medidas de presión diplomática contra la Administración Netanyahu. PSOE y Sumar negocian a contrarreloj los términos de un nuevo embargo de armas a Israel, que se aplicaría sin excepciones y que, por lo tanto, superaría el ámbito de la industria militar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  8. 8

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno sopesa acelerar el embargo de armas a Israel en el próximo Consejo de Ministros

El Gobierno sopesa acelerar el embargo de armas a Israel en el próximo Consejo de Ministros