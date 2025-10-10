Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirige a su lugar en la foto de familia de los líderes de la OTAN, durante la cumbre celebrada el pasado 25 de junio en La Haya. Reuters

El Gobierno responde a Trump: «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos a estar en la OTAN»

Los socialistas minimizan la amenaza de expulsión de la Alianza Atlántica vertida por el presidente estadounidense mientras el PP y Vox cargan contra Sánchez y lo acusan de perjudicar los intereses del país

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:56

Comenta

El Gobierno asegura no albergar el más mínimo temor ni preocupación por el hecho de que Donald Trump sugiriera este jueves, en medio de ... un encuentro con el presidente finlandés, que habría que plantearse expulsar a España de la OTAN por su negativa a elevar hasta el 5% del PIB su gasto en defensa, como se acordó el pasado junio en la cumbre que la organización celebró en La Haya; una amenaza que, por otro lado, es de casi imposible ejecución porque no está contemplada en su carta fundacional. «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos de participar y estar en las mejores condiciones en la Alianza Atlántica», replicó hoy la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  5. 5 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  10. 10

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno responde a Trump: «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos a estar en la OTAN»

El Gobierno responde a Trump: «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos a estar en la OTAN»