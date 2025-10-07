Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ministro para la Función Pública, Óscar López, este martes en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros en la Moncloa.
'Caso Begoña Gómez'

El Gobierno rechaza regular el papel de la pareja del presidente porque «no es un cargo público»

El ministro Óscar López alega que los familiares de los políticos ya están sometidos a suficiente «escrutinio» y se ven «perjudicados» por unas circunstancias que ellos no han elegido

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 17:51

El Gobierno sigue sin creer necesario aprobar un estatuto o código ético que regule la figura del cónyuge del presidente del Gobierno. Este martes, el ... Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley de Administración Abierta, incluido en el Plan de Acción por la Democracia que Pedro Sánchez anunció en 2024, tras aquellos cinco días de encierro en la Moncloa que siguieron a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir diligencias previas contra su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según el jefe del Ejecutivo, la norma marcará «un antes y un después» y extremará las exigencias de transparencia, integridad, participación pública y rendición de cuentas de las Administraciones. Pero en ella, de nuevo, no hay nada que vaya a afectar a su mujer o a las parejas de futuros inquilinos de la Moncloa.

