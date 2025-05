El Gobierno rebaja la hipótesis del sabotaje en el AVE y admite que pudo ser un robo común

El Gobierno apenas ha tardado 24 horas en dar marcha atrás en el señalamiento de un sabotaje como la hipótesis más probable del corte ferroviario ... el la línea del AVE Madrid-Sevilla que afectó a más de 10.500 viajeros entre la madrugada y la mañana de este lunes. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió hoy que el robo de cable que provocó el grave incidente pudo tener razones más prosaicas que las apuntadas por el mismo la víspera.

En varias intervenciones el lunes, el ministro había asegurado que todo apuntaba a una acción premeditada destinada a dejar sin servicio una de las principales infraestructuras del país en una fecha clave, el inicio de la Feria de Abril, y no a un robo común por varias razones: porque se produjo en cuatro puntos en un tramo sin cámaras de seguridad y porque el cable robado era un cable de seguridad que sensoriza las vías y garantiza que está expedita de otros trenes u obstáculos pero de «escasísimo» valor económico.

Esa nunca fue, sin embargo, la hipótesis manejada por la Guardia Civil, encargada de la investigación. Y el primer partido de la oposición se le echó encima por considerar que estaba tratando de lavarse las manos frente a una gestión deficitaria y presentar al Gobierno como víctima de una grave conjura. Fuentes gubernamentales admiten que quizá se precipitó al hablar de sabotaje pero defienden que su objetivo jamás fue el que señala el PP.

Desde la Moncloa, en su habitual comparecencia semanal tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, evitó hoy corregir al ministro e incluso trató de echarle un capote al afirmar que todas las hipótesis siguen abiertas. «Sea una y otra lo que está claro es que quienes perpetraron este daño sabían el daño que iban a causar porque no era una fecha cualquiera», dijo . Pero se cuidó de no pronunciar la palabra «sabotaje». Fue el propio Puente el que, tras hablar con los investigadores, reculó. «Aunque el material extraído tiene escaso valor, la lógica de los ladrones -convino- no es la nuestra; lo que para nosotros es muy poco dinero en contraste con el daño tan enorme que causaron para ellos puede ser dinero suficiente ».