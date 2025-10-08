Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La líder de Podemos, Ione Belarra, este miércoles en el pleno del Congreso. Eduardo Parra/ EP

El Gobierno puede salvar la ley de movilidad sostenible con la ausencia de un diputado del PP de luna de miel

La norma forma parte de los hitos comprometidos en el Plan de Recuperación y de su aprobación, que el Ejecutivo intenta asegurar con Podemos, depende el desembolso de 10.000 millones de fondos europeos

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:23

Comenta

El Gobierno sigue negociando contrarreloj con Podemos para garantizar al menos su abstención en la votación de la ley de movilidad sostenible, pero a estas ... horas ya tiene garantizado que la norma, de la que depende el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos, saldrá adelante gracias a la ausencia del diputado del PP Guillermo Mariscal, secretario tercero del a Mesa del Congreso que se encuentra de viaje de novios, siempre y cuando nadie en el bloque de investidura falle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  4. 4

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  5. 5 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  6. 6

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  9. 9

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  10. 10 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno puede salvar la ley de movilidad sostenible con la ausencia de un diputado del PP de luna de miel

El Gobierno puede salvar la ley de movilidad sostenible con la ausencia de un diputado del PP de luna de miel