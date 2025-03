El Gobierno presiona a los partidos con el gasto en defensa: «No pedimos unidad para el programa del PSOE»

Paula De las Heras Madrid Viernes, 14 de marzo 2025, 14:18 | Actualizado 14:26h. Comenta Compartir

Pedro Sánchez no tiene intención de someter a votación en el Congreso una propuesta concreta, o las iniciativas que sean precisas, para elevar lo más ... rápido posible el gasto en defensa al 2% del PIB, desde el 1,28% actual. Pero eso no quiere decir que no esté en su ánimo tratar de rebajar el grado de hostilidad de sus socios y proyectar una imagen de unidad que hoy por hoy no existe. Y en ello siguió afanándose, un día después de la ronda en la Moncloa con los representantes de todas las fuerzas parlamentarias, a excepción de Vox, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

El jefe de la diplomacia española - que la víspera acusó a Alberto Núñez Feijóo, de no ser capaz de hacer una «oposición de Estado» por su tono crítico con la estrategia desplegada por el presidente (sin acudir a la Cámara baja ni ofrecer información precisa de cómo pretende cumplir con el reto que tiene por delante)- argumentó hoy que los partidos deben ser conscientes de que lo que pide el Ejecutivo no es «apoyo al programa electoral del PSOE». «Esto es un cambio histórico que nos viene impuesto a nosotros y a todos los europeos», dijo en la Sexta. El mensaje vale para aliados y oposición pero iba especialmente dirigido al líder del PP. «Yo lo que le diría es que si le parece muy difícil y se le hace muy cuesta arriba decir que coincide con el Gobierno, por lo menos que coincida con su propia familia política. Muchos de los Gobiernos en torno a la mesa del Consejo Europeo son del Partido Popular Europeo, y Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, es de su familia política», adujo. Pero, en realidad, el verdadero rechazo a los planes de Sánchez no vienen de la derecha sino de la izquierda, con distintas graduaciones. En el extremo, estaría Podemos, cuya líder, Ione Belarra, acudió el jueves a la entrevista con el presidente con una camiseta en la que se podía leer «no a la guerra». Albares adujo que no es en España donde hay que blandir ese lema, porque todo el mundo lo comparte, sino en Rusia. Y pidió una dosis de realismo. Sin querer dar por seguros los miedos que plantean los países europeos del este a nuevas invasiones rusas si Estados Unidos retira su apoyo o aboga por un acuerdo de paz que afecte a la integridad territorial de Ucrania, el ministro de Exteriores advirtió de que la historia reciente demuestra que Putin ya ha demostrado no ser de fiar y que ya, en anteriores ocasiones, tras agresiones territoriales se ha saltado los acuerdos alcanzados. «Los españoles tienen que tener la certeza de que van a seguir viviendo en paz. Que sus proyectos de vida no se van a ver afectados. Que el estado del bienestar no se va a ver afectado. que las infraestructuras más básicas como son los hospitales, las escuelas, que son siempre el primer objetivo de las guerras de agresión, nuestra ciberseguridad... están garantizadas. Y para eso -remarcó- la disuasión tiene que estar en nuestras manos».

