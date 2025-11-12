Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en el pleno del Congreso. Eduardo Parra / Europa Press

El Gobierno mueve ficha con los Presupuestos y aprobará cuatro meses después la senda de estabilidad

Hacienda convoca para el lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera para comunicar a las autonomías los objetivos de deuda y déficit del conjunto de las Administraciones en 2026 y el martes los llevará, previsiblemente, al Consejo de Ministros

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:13

El Gobierno ha dado ya, aunque sea con cuatro meses de retraso, un primer paso necesario para enviar al Congreso los prometidos Presupuestos Generales del ... Estado para 2026. En un momento especialmente crítico de la legislatura, después de que Junts haya retirado a Pedro Sánchez el indispensable apoyo de sus siete diputados, el Ministerio de Hacienda anunció este miércoles que el próximo lunes 17 se reunirá con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para acordar la senda de estabilidad presupuestaria del siguiente ejercicio. Lo previsible, según confirman fuentes del Ejecutivo, es que un día después esta pase por el Consejo de Ministros.

