El Gobierno descarta traspasar a Euskadi la gestión de los tres aeropuertos vascos

Los gobiernos vasco y central continúan trabajando para transferir a Euskadi todas las competencias pendientes antes de que finalice este año, fecha límite que ... establecieron el PNV y Pedro Sánchez en su acuerdo de investidura. Y el próximo 1 de octubre será un día clave para avanzar en una de las competencias que mayor complejidad técnica entraña y que más ha reclamado públicamente el lehendakari, Imanol Pradales: la gestión por Euskadi de los aeropuertos de Hondarribia, Loiu y Foronda.

No obstante, el Ejecutivo español minimiza el alcance de la futura gestión vasca de estas instalaciones y descarta por completo que se vaya a materializar un traspaso como tal, según fuentes del Gobierno consultadas. Y es que los aeropuertos de interés general –los tres vascos mantendrán esa condición– son competencia exclusiva del Estado. Y el hecho de que el 49% del gestor aeroportuario Aena, que cotiza en Bolsa, provenga de fondos de inversión privados (el 51% sí pertenece al Estado) dificulta sobremanera el traspaso íntegro a Euskadi.

En el acuerdo previo firmado en la reunión del pasado 15 de julio, y que sirve de base para la nueva cita del 1 de octubre, se recoge que la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado en aeropuertos de interés general pero se comprometen a analizar la participación del Gobierno Vasco en aspectos estratégicos, como inversiones, regulación, logística o planes aeroportuarios. La consejera de Gobernanza y negociadora por Euskadi, Maria Ubarretxena, ha explicado recientemente que lo que pide el Gobierno Vasco es que se pueda «analizar una fórmula negocial en la que los tres aeropuertos vascos pudieran englobarse en algún tipo de figura, en la que el Gobierno Vasco participaría también». Así, precisó que no están reclamando que la parte vasca sea un accionista mayoritario, pero «sí estar con un capital» y que «pueda tener también sus acciones». Además, sostuvo que Euskadi lo que busca es poder ser partícipe de las decisiones sobre inversiones y 'slots', así como la conectividad de Euskadi en cuanto a los diferentes destinos del territorio.

Todo esto se pondrá sobre la mesa el miércoles de la semana que viene, cuando Ubarretxena se desplazará a Madrid para participar en la primera subcomisión en materia aeroportuaria. Un foro en el que Euskadi tratará de amarrar vía negociación la citada gestión conjunta de los tres aeródromos vascos.

La reunión llega tras el acuerdo que sellaron Pradales y Sánchez en la comisión bilateral del pasado 15 de julio, cuando se estableció también la creación de una subcomisión específica para abordar, en el transcurso de las negociaciones para completar el Estatuto de Gernika, la competencia de los aeropuertos, y se habló de la gestión de las prestaciones por desempleo, asunto este último al que sí se llegó a un acuerdo hace unos días.