Un avión aterriza en el aeropuerto de Hondarribia. FERNANDO DE LA HERA

El Gobierno descarta traspasar a Euskadi la gestión de los tres aeropuertos vascos

El acuerdo previo sobre el que trabajarán en la reunión del 1 de octubre precisa que no habrá transferencia pero prevé que el Ejecutivo vasco opine en las decisiones

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Los gobiernos vasco y central continúan trabajando para transferir a Euskadi todas las competencias pendientes antes de que finalice este año, fecha límite que ... establecieron el PNV y Pedro Sánchez en su acuerdo de investidura. Y el próximo 1 de octubre será un día clave para avanzar en una de las competencias que mayor complejidad técnica entraña y que más ha reclamado públicamente el lehendakari, Imanol Pradales: la gestión por Euskadi de los aeropuertos de Hondarribia, Loiu y Foronda.

