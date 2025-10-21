Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi Turull, secretario general de Junts. EFE

El Gobierno aplaza sine die la oficialidad del catalán en la UE y complica la relación con Junts

La reivindicación de las lenguas oficiales queda pospuesta debido a la negativa alemana

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 21 de octubre 2025, 14:18

Comenta

El Gobierno español ha decidido aparcar sine die la reclamación de que el catalán sea reconocido como idioma oficial de la UE. La reivindicación ... del Ejecutivo española incluye al gallego y al euskera. Tras varios intentos en los últimos dos años, el Gobierno ha determinado que no volverá a llevar su petición al consejo de asuntos generales de la UE, el foro donde se ha de votar y validar la petición española, hasta que logre el apoyo unánime de los 27. Sin este apoyo unánime de todos los socios de la UE, la demanda española no puede prosperar. En los últimos tiempos, el Gobierno español se ha topado, especialmente con la negativa de Alemania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  5. 5 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  6. 6 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8

    Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  9. 9

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  10. 10

    El GOe abre las puertas de su universo gastronómico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno aplaza sine die la oficialidad del catalán en la UE y complica la relación con Junts

El Gobierno aplaza sine die la oficialidad del catalán en la UE y complica la relación con Junts