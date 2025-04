El Gobierno ha adjudicado 46 contratos por 1.000 millones a Israel durante la guerra de Gaza

El Gobierno español ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de más de 1.000 millones de euros desde el 7 de ... octubre de 2023, coincidiendo con el atentado terrorista de Hamás en suelo israelí en el que fallecieron cerca de 1.200 personas y la posterior operación militar del Ejército hebreo en la franja de Gaza, que deja ya más de 50.000 muertos. Los datos han sido adelantados este viernes en un informe del Centro de los Estudios por la Paz de Barcelona a partir de los datos consultados en la Plataforma de Contratación del Estado.

De estos 46 contratos valorados exactamente en 1.044.558.955 euros, una decena aún no han sido formalizados. La mayor parte de todas estas adjudicaciones se refieren a la compra de material militar israelí por parte del Ministerio de Defensa como los lanzacohetes Silam (576,4 millones) o los misiles Spike (237,5 millones), que suman cerca del 80% del montante total: 813,9 millones. También se incluyen otros acuerdos con empresas de defensa israelíes como IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A.

La relevancia del análisis que pueda producirse a partir de sacar a la luz este listado no radica en el impacto económico de la cancelación de los contratos formalizados o de las penalizaciones económicas que ello suponga, sino que el estudio debe realizarse desde un prisma político, humanitario y ético, según los autores del informe, cuyo desarrollo se dará a conocer el próximo lunes en Barcelona.