Manifestación del Primero de Mayo en 2024 organizada por EHKS. Ignacio Pérez

GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel

La organización juvenil acusa a Bildu de alentar la denuncia anónima en las redes sociales

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:14

La polémica en torno a la relación que los países de Occidente mantienen con Israel, sea de carácter económico o político, sigue instalada en Euskadi. ... Si la pasada semana representantes políticos de la talla del lehendakari, Aitor Esteban o Arnaldo Otegi mostraron sus opiniones sobre el contrato que la empresa guipuzcoana CAF tiene en Tel Aviv (firmado en 2019), que atraviesa territorios ocupados de Palestina, este lunes la atención se centra en GKS. El movimiento juvenil vasco se ha visto obligado a suspender de forma temporal el acceso a su página web.

