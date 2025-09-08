GKS borra su web tras reconocer que estaba alojada «por error» en un servidor de una empresa de Israel

La polémica en torno a la relación que los países de Occidente mantienen con Israel, sea de carácter económico o político, sigue instalada en Euskadi. ... Si la pasada semana representantes políticos de la talla del lehendakari, Aitor Esteban o Arnaldo Otegi mostraron sus opiniones sobre el contrato que la empresa guipuzcoana CAF tiene en Tel Aviv (firmado en 2019), que atraviesa territorios ocupados de Palestina, este lunes la atención se centra en GKS. El movimiento juvenil vasco se ha visto obligado a suspender de forma temporal el acceso a su página web.

La razón estriba en la relación que mantiene la web de GKS con un servidor de Israel, según una denuncia en las redes sociales. Al parecer, el sitio está alojado en los servidores de Wix, una compañía israelí vinculada a la inteligencia militar del país hebreo. GKS ha reconocido este extremo y ha optado por suspender su relación con la compañía, tal y como han reconocido posteriormente dos miembros de la organización en la red social X.

El origen de la polémica se sitúa en un hilo publicado este mismo lunes en las redes sociales por un perfil anónimo habitualmente critico con las juventudes de EHKS. En esa serie de mensajes, el usuario relataba cómo la dirección IP de la web de GKS conducía a un servidor de Virginia (Estados Unidos) perteneciente a Wix, una empresa de desarrollo web de origen israelí que ofrece servicios en la nube para crear sitios web y plataformas digitales. Se trata de una plataforma muy utilizada a nivel mundial porque simplifica procesos que exigen conocimiento informático.

La cuestión es que Wix no sólo es una compañía fundada en Israel, sino que tiene vínculos con la inteligencia militar de este país. De hecho, se encuentra en el largo listado de empresas que movimientos propalestinos han llamado a boicotear. Hay páginas web que alientan ese veto argumentando que «a poca distancia en coche de la sede de Wix en el puerto de Tel Aviv con vistas al mar Mediterráneo se encuentran comunidades palestinas con escaso o nulo acceso a internet y que tienen prohibido visitar las mismas playas que sus padres y abuelos alguna vez disfrutaron libremente».

Denuncia en redes sociales

La denuncia en redes sociales se ha ido magnificando a lo largo de las horas y GKS ha optado por reaccionar. Una de sus representantes, Saioa Galarraga, ha informado de que la organización juvenil ha solicitado el cierre del sitio y su reubicación «al conocer el origen de la empresa». «Nos acabamos de enterar de esto y, por supuesto, hemos pedido el cierre y traslado de la web cuando hemos conocido el origen de la empresa. Seguiremos trabajando por Palestina y por la destrucción del estado terrorista de Israel, como hemos hecho hasta ahora», ha explicado.

Honen berri izan dugu orain eta noski, webgunea itxi eta lekuz aldatzea eskatu dugu enpresaren jatorria ezagutu dugunean. Palestinaren alde eta Israelgo estatu terrorista suntsitzearen alde lan egiten jarraituko dugu, orain arte egin bezala. https://t.co/NjJ7MYE9be — Saioa Galarraga (@GalarragaSaioa) September 8, 2025

Otro de los portavoces habituales de GKS, Peio Ormazabal, ha ahondado en que la marca del Movimiento Socialista «ha admitido el error» y en que su compromiso «con Palestina y contra el sionismo es firme y claro». Pero, en su caso, ha sugerido que EH Bildu está detrás de la denuncia. «Bildu ha activado los trolls liberados para enmierdar el ambiente. Si tan comprometidos están, podrían empezar por preocuparse por el diputado sionista que tienen en Madrid», ha dicho en alusión a Jon Iñarritu, al que sectores propalestinos acusan de mantener una posición tibia en torno al conflicto.

Precisamente la pasada semana el foco de la relación desde Euskadi con Israel se centró en el ámbito económico. En esta ocasión fue la empresa CAF la señalada tras el contrato firmado en 2019 para suministrar 114 tranvías al país hebreo. El pasado martes, Otegi emplazó a la compañía goierritarra a «pensarse muy mucho» si le conviene «prescindir» de los contratos firmados con el Gobierno de Israel para la puesta en marcha del tren ligero de Jerusalén.

Un día más tarde fue el propio lehendakari quin expresó su punto de vista. Pradales pidió una nueva «reflexión ética» sobre si continuar o aparcar el proyecto del tranvía de Jerusalén que le adjudicó el Gobierno de Israel. Pradales estimó que en el contexto de la «brutalidad» que se está produciendo en el genocidio israelí en Gaza, esa situación debe ponerse nuevamente «sobre la mesa», pero entendió también que la situación «no es fácil. No es o negro o blanco» y tendió la mano a la compañía al asegurar que «respetaremos las decisiones que adopte CAF».