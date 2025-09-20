Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante un acto del PSOE andaluz este sábado en Huelva. EFE

Genocidio, la calificación a la que se resistió el Gobierno

Robles causó un gran revuelo al usar el término por primera vez hace un año, pero ahora el Ejecutivo es el que reprocha al PP «resistirse» a incluirla en su discurso sobre Gaza

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:25

Cuando Margarita Robles acusó a Israel de cometer «un auténtico genocidio» en Gaza cruzó una línea roja. Corría el 25 de mayo de 2024, apenas ... tres días antes de que el Ejecutivo reconociera a Palestina como estado, pero se convirtió en la primera ministra en usar ese término. El revuelo causado fue mayúsculo porque el resto de sus compañero del ala socialista de la coalición aún rehusaban pronunciar la palabra. La respuesta por parte de Israel no se hizo esperar y la embajada «lamentó» que Moncloa hubiera «hecho suyo el relato de Hamás».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  3. 3 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  4. 4 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  5. 5

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  6. 6 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  7. 7

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  8. 8 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  9. 9

    Con tanto error grosero no se puede competir
  10. 10

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Genocidio, la calificación a la que se resistió el Gobierno

Genocidio, la calificación a la que se resistió el Gobierno