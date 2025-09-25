Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las pancartas colgadas en el campus de la EHU en Leioa.

La Fundación Buesa denuncia pancartas de apoyo a ETA en la EHU en Leioa en vísperas del Gudari Eguna

Remarca que los carteles en los que se dice «Eskerrik asko ETA», son «un ejemplo más de que legitimación» de la banda terrorista «sigue presente en nuestras calles» y es obligación de una sociedad que se considere sana, denunciarlos y condenarlos»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:23

La Fundación Fernando Buesa ha denunciado este jueves la aparición de carteles de apoyo a ETA en el campus de la EHU en Leioa. Ha ... manifestado que este es «un ejemplo más de que legitimación de ETA sigue presente en nuestras calles y lejos de ignorar estos hechos, es obligación de una sociedad que se considere sana, denunciarlos y condenarlos».

