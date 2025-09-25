La Fundación Buesa denuncia pancartas de apoyo a ETA en la EHU en Leioa en vísperas del Gudari Eguna

La Fundación Fernando Buesa ha denunciado este jueves la aparición de carteles de apoyo a ETA en el campus de la EHU en Leioa. Ha ... manifestado que este es «un ejemplo más de que legitimación de ETA sigue presente en nuestras calles y lejos de ignorar estos hechos, es obligación de una sociedad que se considere sana, denunciarlos y condenarlos».

En una fotografía de las pancartas, publicada por la fundación en la red social X, se puede leer un mensaje de agradecimiento a ETA: «Gudari betirako argia. Eskerrik asko ETA, aurrera bolie», con la imagen de un terrorista armado, o «Denok eman behar dugu zerbait gutxi batzuek dena eman behar ez dezaten» («Todos tenemos que dar algo para que unos pocos no tengan que darlo todo»), mensajes difundidos en vísperas del Gudari Eguna que se celebra este sábado.

En palabras de la Fundación que recuerda la memoria del que fue vicelehendakari socialista y dirigente del PSE asesinado por ETA el 22 de febrero de 2000 en un atentado con coche bomba en Vitoria, «nunca nos cansaremos de repetir que la deslegitimación ética, social y política del terrorismo de ETA es imprescindible para construir una convivencia basada en valores democráticos».